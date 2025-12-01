Милли Бобби Браун сменила имя: как теперь называют звезду сериала "Очень странные дела"

Британско-американская актриса Милли Бобби Браун официально сменила фамилию. Теперь ее зовут Милли Бонни Бонджови. Об этом 21-летняя звезда рассказала во время интервью VT, где вместе с коллегой Ноем Шнаппом обсуждала новый сезон "Очень странные дела".

Милли Бобби Браун. Фото: instagram.com/milliebobbybrown

Смена имени Милли Бобби Браун стала известна только через несколько месяцев после того, как актриса сообщила об усыновлении первого ребенка вместе с мужем Джейком Бонджови, сыном легендарного музыканта Джона Бон Джови.

Во время интервью Шнаппа спросили, знает ли он полное имя Милли. Он ответил: "Милли Бонни Браун". В ответ актриса с улыбкой поправила его.

"Забудь о Браун. Это просто Милли Бонни Бонджови", — сказала актриса.

Таким образом, звезда официально отказалась от фамилии Браун и взяла фамилию мужа.

Милли и Джейк начали отношения в 2021 году, в 2023 году объявили о помолвке, а уже в мае 2024 года тихо поженились во время частной церемонии с участием ближайших родственников. Через пять месяцев супруги устроили большое празднование на вилле Четинале в Тоскане.

В августе актриса сообщила, что пара усыновила девочку, став родителями впервые.

26 ноября на Netflix вышла первая часть последнего 5 сезона сериала "Очень странные дела".

