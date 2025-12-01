logo

BTC/USD

86631

ETH/USD

2844.33

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Милли Бобби Браун сменила имя: как теперь называют звезду сериала "Очень странные дела"
commentss НОВОСТИ Все новости

Милли Бобби Браун сменила имя: как теперь называют звезду сериала "Очень странные дела"

Милли Бобби Браун официально взяла фамилию мужа и отказалась от своей. Что известно об изменении имени и личной жизни звезды "Очень странных дел".

1 декабря 2025, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Британско-американская актриса Милли Бобби Браун официально сменила фамилию. Теперь ее зовут Милли Бонни Бонджови. Об этом 21-летняя звезда рассказала во время интервью VT, где вместе с коллегой Ноем Шнаппом обсуждала новый сезон "Очень странные дела".

Милли Бобби Браун сменила имя: как теперь называют звезду сериала "Очень странные дела"

Милли Бобби Браун. Фото: instagram.com/milliebobbybrown

Смена имени Милли Бобби Браун стала известна только через несколько месяцев после того, как актриса сообщила об усыновлении первого ребенка вместе с мужем Джейком Бонджови, сыном легендарного музыканта Джона Бон Джови.

Во время интервью Шнаппа спросили, знает ли он полное имя Милли. Он ответил: "Милли Бонни Браун". В ответ актриса с улыбкой поправила его.

"Забудь о Браун. Это просто Милли Бонни Бонджови", — сказала актриса.

Таким образом, звезда официально отказалась от фамилии Браун и взяла фамилию мужа.

Милли и Джейк начали отношения в 2021 году, в 2023 году объявили о помолвке, а уже в мае 2024 года тихо поженились во время частной церемонии с участием ближайших родственников. Через пять месяцев супруги устроили большое празднование на вилле Четинале в Тоскане.

В августе актриса сообщила, что пара усыновила девочку, став родителями впервые.

26 ноября на Netflix вышла первая часть последнего 5 сезона сериала "Очень странные дела".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что звезды сериала "Очень странные дела" неожиданно обратились к украинцам в специальном видео. Пользователи признаются, что ожидали премьера годами, но личное приветствие от актеров стало неожиданным и очень приятным бонусом.

Также "Комментарии" писали о звезде сериала "Очень странные дела", который регулярно донатит на помощь Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости