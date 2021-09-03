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Главная Новости Звезды шоубизнес Адель в мини-юбки сходила на свидание с новым бойфрендом: ее поймали папарацци
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Адель в мини-юбки сходила на свидание с новым бойфрендом: ее поймали папарацци

Ведущий спортивный агент и по совместительству любимый исполнительницы Дело Пол пригласил ее на вечеринку в Западном Голливуде

сегодня, 04:00
Автор:

Ольга Чародий

Британская певица Адель, которая весной официально развелась с отцом своего сына Саймоном Конеки, наслаждается свободой и ходит на свидания. Выглядит красавица по-настоящему счастливой. Папарацци сняли Адель после ужина с ее новым бойфрендом, 39-летним спортивным агентом Ричем Полом. Об этом сообщило издание Page Six. Пара посетила ресторан Opium в Лос-Анджелесе.

Адель в мини-юбки сходила на свидание с новым бойфрендом: ее поймали папарацци

Адель (фото из открытых источников)

Ведущий спортивный агент и по совместительству любимый исполнительницы Дело Пол пригласил ее на вечеринку в Западном Голливуде. Мероприятие было запланировано по случаю дня рождения жены его клиента, баскетболиста Леброна Джеймса Саванны.Для свидания похудела Адель выбрала базовую черную водолазку, которая подчеркнула ее фигуру, короткую клетчатую миниюбку А-силуэта, а также замшевые сапоги на шпильке. Образ она дополнила собранным в низкий хвост волосами и черной сумочкой-багетом.

Напомним, известно, что в прошлом году популярная исполнительница шокировала фанатов заявлением, что уходит со сцены. Сейчас Адель продолжает и дальше удивлять своих поклонников: на своей странице в Instagram она написала, что намерена вновь вернуться на телевидение. "Я так взволнована этим! И одновременно в ужасе. Это будет мой первый концерт для Saturday Night Live. Я всегда мечтала сделать это, но никак не могла подобрать удачный момент. Однако, смогу ли я найти более правильное время, чем 2020-й?", — спрашивает артистка.  Также певица добавила, что последний раз принимала участие в телешоу еще в 2008, а с тех пор прошло уже долгих 12 лет. Она вспомнила, как ее выступление на проекте негативно отразилось на ее творческой карьере в Америке, но теперь она просто не может отказаться от концерта. 


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Источник: https://pagesix.com/2021/08/31/adele-wears-miniskirt-on-date-night-with-boyfriend-rich-paul/
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