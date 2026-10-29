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Мир прощается с легендой "Звёздного пути": умер актёр Патрик Стюарт

Британский актёр прославился на весь мир благодаря ролям капитана Жан-Люка Пикара и профессора Чарльза Ксавьера.

29 октября 2026, 22:49
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Сергій Кречмаровський

Умер британский актёр Патрик Стюарт, которого миллионы зрителей знают по ролям капитана Жан-Люка Пикара во франшизе "Звёздный путь" и профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс". Ему было 86 лет.

Мир прощается с легендой "Звёздного пути": умер актёр Патрик Стюарт

Патрик Стюарт, британский актер, известный по ролям в "Звездном пути" и "Людях Икс". Фото: Wikimedia Commons

По информации представительницы актёра Келли Буш Новак, последние годы жизни Стюарта были связаны с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви. В момент смерти рядом с ним находились близкие. Родные и друзья вспоминали совместные моменты, музыку, молитвы, слёзы и смех, прощаясь с человеком, который оставил заметный след в мировой культуре.

От театральной сцены до мировой славы

Карьера Стюарта охватила более шести десятилетий. Он получил признание как театральный актёр и в 1966 году присоединился к Королевской шекспировской труппе. На сцене исполнял роли в произведениях классиков, в частности играл Клавдия и Макбета. В 2008 году работа в постановке "Макбет" принесла ему номинацию на премию "Тони".

Культовые роли в кино и на телевидении

Настоящая популярность пришла к актёру после выхода сериала "Звёздный путь: Следующее поколение", который транслировался с 1987 по 1994 год. Образ капитана Пикара стал одним из самых известных во вселенной "Звёздного пути". Другой знаковой ролью Стюарта стал профессор Икс в серии фильмов "Люди Икс". Актёр возвращался к этому персонажу и в более поздних проектах.

В 2010 году королева Елизавета II посвятила Стюарта в рыцари. Он также поддерживал благотворительные инициативы, в частности помогал пострадавшим от домашнего насилия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что внезапно умер известный актёр Эрик Бауза



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Источник: https://www.nytimes.com/2026/10/29/arts/television/patrick-stewart-dead.html
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