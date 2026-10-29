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Світ прощається з легендою "Зоряного шляху": помер актор Патрік Стюарт

Британський актор здобув світову славу завдяки ролям капітана Жан-Люка Пікара та професора Чарльза Ксав’єра.

29 жовтня 2026, 22:49
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Сергій Кречмаровський

Помер британський актор Патрік Стюарт, якого мільйони глядачів знають за ролями капітана Жан-Люка Пікара у франшизі "Зоряний шлях" і професора Чарльза Ксав’єра у фільмах "Люди Ікс". Йому було 86 років.

Світ прощається з легендою "Зоряного шляху": помер актор Патрік Стюарт

Патрік Стюарт, британський актор, відомий за ролями у "Зоряному шляху" та "Людях Ікс". Фото: Wikimedia Commons

За інформацією представниці актора Келлі Буш Новак, останні роки Стюарта були пов’язані з хворобою Альцгеймера та деменцією з тільцями Леві. У момент смерті поруч із ним перебували близькі. Рідні та друзі згадували спільні моменти, музику, молитви, сльози й сміх, прощаючись із людиною, яка залишила помітний слід у світовій культурі.

Від театральної сцени до світової слави

Кар’єра Стюарта охопила понад шість десятиліть. Він здобув визнання як театральний актор і в 1966 році приєднався до Королівської шекспірівської трупи. На сцені виконував ролі у творах класиків, зокрема грав Клавдія та Макбета. У 2008 році його робота в постановці "Макбет" принесла йому номінацію на премію "Тоні".

Культові ролі в кіно та на телебаченні

Справжня популярність прийшла до актора після виходу серіалу "Зоряний шлях: Наступне покоління", який транслювався з 1987-го до 1994 року. Образ капітана Пікара став одним із найвідоміших у всесвіті "Зоряного шляху". Іншою знаковою роллю Стюарта став професор Ікс у серії фільмів "Люди Ікс". Актор повертався до цього персонажа й у пізніших проєктах.

У 2010 році королева Єлизавета II посвятила Стюарта в лицарі. Він також підтримував благодійні ініціативи, зокрема допомогу постраждалим від домашнього насильства.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що раптово помер відомий актор Ерік Бауза



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Джерело: https://www.nytimes.com/2026/10/29/arts/television/patrick-stewart-dead.html
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