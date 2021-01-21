«Мисс Украина Вселенная-2014» впервые стала мамой (ФОТО)

27-летняя модель Анна Андрес, ставшая победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2014", поделилась с поклонниками чудесной новостью — она впервые стала мамой.

модель Анна Андрес (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько фотографий с роддома и показала снимки своего малыша. Украинская красотка не стала скрывать ребенка от публики, как это делают многие знаменитости, а сразу рассекретила пол и показала лицо своего первенца.

"20.01.21 Вчера был сложный, но самый счастливый день. Добро пожаловать, мой маленький мужчина", — подписала модель свой пост.

На одной из фотографий малыш спит у мамы на коленках в белом боди и шапочке с разноцветными машинками. А на другом кадре красотка держит ребенка на руках, ласково прижав его к своей груди. Также Анна показала, сколько у нее в палате роскошных букетов.

Известно, что сына известная модель родила от французского предпринимателя Давида Барокаса, с которым поженилась в июле 2020 года. Их отношения развивались стремительно, ведь спустя два месяца они объявили о своей помолвке. Свадебное торжество прошло на лазурном берегу в Каннах.

Напомним, что "Мисс Украина Вселенная-2014" долгое время скрывала свою беременность от общественности и рассекретила свое положение, будучи на 28-й неделе. Она опубликовала несколько кадров, на которых позирует в черном длинном платье, идеально подчеркивающем ее округлившийся живот. Анна отметила, что весенний карантин прошел не зря.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что о будущем пополнении в семье недавно сообщила и Даша Квиткова — победительница "Холостяка-9". Вместе с мужем Никитой Добрыниным они впервые станут родителями.

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