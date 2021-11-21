«Мисс Земля 2021»: как выглядит победительница конкурса (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
В
воскресенье, 21 ноября, в виртуальном формате состоялся конкурс красоты "Мисс
Земля 2021". И роскошная корона досталась 25-летней девушке Дестини Вагнер из
Белиза (Центральная Америка).
Мисс Земля 2021 (фото из открытых источников)
Известно,
что в этом году за титул соревновались 89 красоток из разных уголков страны. Но
впервые победа досталась участнице страны Центральной Америки. Дестини
отметила, что очень рада получить международную корону и поблагодарила всех,
кто в нее верил.
Отметим,
что "Мисс Земля 2021" писательница и предприниматель, также она работала
волонтером, дизайнером сайтов и хореографом. Еще девушка является общественной
деятельницей, потому что пытается изменить высокий уровень детского голода в
Белизе.
В
конкурсах красоты она начала принимать участие два года назад и занимала
призовые места. В социальной сети Instagram Дестини публикует простые кадры,
показывая свою жизнь, а также яркие снимки из различных фотосессий.
Сообщается,
что в финал конкурса, кроме Дестини, также прошла участница из США Мариса Батлер
("Мисс Земля Воздуха"), девушка из Чили Ромина Денекен ван дер Вин ("Мисс Земля
Вода") и представительница Таиланда Байтонг Джарират Песом ("Мисс Земля Огонь").
Украинка Марина Литвин, к сожалению, не попала в 20 лучших.
Напомним,
что Памела Уба выиграла конкурс "Мисс Ирландия 2021", стала первой темнокожей женщиной в истории, которая получила этот титул.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что победительницей конкурса "Мисс Невада"
впервые стала трансгендерная девушка.
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