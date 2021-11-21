«Мисс Земля 2021»: как выглядит победительница конкурса (ФОТО)

В воскресенье, 21 ноября, в виртуальном формате состоялся конкурс красоты "Мисс Земля 2021". И роскошная корона досталась 25-летней девушке Дестини Вагнер из Белиза (Центральная Америка).

Мисс Земля 2021 (фото из открытых источников)

Известно, что в этом году за титул соревновались 89 красоток из разных уголков страны. Но впервые победа досталась участнице страны Центральной Америки. Дестини отметила, что очень рада получить международную корону и поблагодарила всех, кто в нее верил.

Отметим, что "Мисс Земля 2021" писательница и предприниматель, также она работала волонтером, дизайнером сайтов и хореографом. Еще девушка является общественной деятельницей, потому что пытается изменить высокий уровень детского голода в Белизе.

В конкурсах красоты она начала принимать участие два года назад и занимала призовые места. В социальной сети Instagram Дестини публикует простые кадры, показывая свою жизнь, а также яркие снимки из различных фотосессий.

Сообщается, что в финал конкурса, кроме Дестини, также прошла участница из США Мариса Батлер ("Мисс Земля Воздуха"), девушка из Чили Ромина Денекен ван дер Вин ("Мисс Земля Вода") и представительница Таиланда Байтонг Джарират Песом ("Мисс Земля Огонь").

Украинка Марина Литвин, к сожалению, не попала в 20 лучших.





Напомним, что Памела Уба выиграла конкурс "Мисс Ирландия 2021", стала первой темнокожей женщиной в истории, которая получила этот титул.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что победительницей конкурса "Мисс Невада" впервые стала трансгендерная девушка.

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