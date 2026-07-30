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Младшая на 44 года невеста Мика Джаггера показала, как выглядит 83-летний рокер

Мелани Гэмрик показала редкие кадры с 83-летним рокером Миком Джаггером и их 9-летним сыном

30 июля 2026, 08:05
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Slava Kot

Невеста фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггера, 39-летняя балерина Мелани Хэмрик, поделилась редкими семейными фотографиями по случаю 83-летия музыканта. Фотографии, опубликованные в Instagram, быстро привлекли внимание поклонников, поскольку показали легендарного рокера в повседневной жизни вместе с семьей.

Младшая на 44 года невеста Мика Джаггера показала, как выглядит 83-летний рокер

Мелани Хэмрик и Мик Джаггер. Фото: instagram/melhamrick

Гэмрик под серией снимков, сделанных во время семейного отпуска, поздравила Мика Джаггера с 83 днем рождения. На нескольких кадрах также позирует девятилетний сын пары Деверо.

"С днем рождения, моя любовь! Больше приключений, смеха и веселья!" – написала Хэмрик.

Младшая на 44 года невеста Мика Джаггера показала, как выглядит 83-летний рокер - фото 2

Мелани Хэмрик, Мик Джаггер и их сын. Фото: instagram/melhamrick

Новые фото позволили фанатам рассмотреть, как изменился Мик Джаггер. На его лице заметны морщинки, а годы оставили свой отпечаток на облике. В то же время артист по-прежнему выглядит энергичным и почти на каждом снимке улыбается.

Младшая на 44 года невеста Мика Джаггера показала, как выглядит 83-летний рокер - фото 2

Мелани Хэмрик и Мик Джаггер. Фото: instagram/melhamrick

Младшая на 44 года невеста Мика Джаггера показала, как выглядит 83-летний рокер - фото 2

Мелани Хэмрик и Мик Джаггер. Фото: instagram/melhamrick

Жизнь музыканта не всегда была такой спокойной. Биографы неоднократно упоминали о его бурной молодости. Бывший президент Rolling Stones Records Маршалл Чесс рассказывал, что в 1976 году Джаггер едва не умер после передозировки наркотиков. Впоследствии музыкант отказался от гибельных привычек, а также постепенно отошел от образа жизни, который годами сопровождал его карьеру.

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик познакомились в 2014 году. Через два года у них родился сын Деверо. Хотя балерина носила кольцо еще с 2023 года, официально о помолвке она сообщила только в 2025-м.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Мик Джаггер появился на публике со своей на 44 года младшей девушкой.



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Источник: https://www.instagram.com/melhamrick/
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