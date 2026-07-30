Молодша на 44 роки наречена Міка Джаггера показала, як виглядає 83-річний рокер

Наречена фронтмена The Rolling Stones Міка Джаггера, 39-річна балерина Мелані Гемрік, поділилася рідкісними сімейними світлинами з нагоди 83-річчя музиканта. Фотографії, опубліковані в Instagram, швидко привернули увагу шанувальників, адже показали легендарного рокера у повсякденному житті разом із родиною.

Мелані Гемрік та Мік Джаггер. Фото: instagram / melhamrick

Гемрік під серією знімків, зроблених під час сімейної відпустки привітала Міка Джаггера з 83 днем народження. На кількох кадрах також позує дев'ятирічний син пари Деверо.

"З днем народження, моя любов! Більше пригод, сміху та веселощів!" — написала Гемрік.

Мелані Гемрік, Мік Джаггер та їх син. Фото: instagram / melhamrick

Нові фото дозволили фанатам роздивитися, як змінився Мік Джаггер. На його обличчі помітні зморшки, а роки залишили свій відбиток на зовнішності. Водночас артист, як і раніше, виглядає енергійним і майже на кожному знімку усміхається.

Мелані Гемрік та Мік Джаггер. Фото: instagram / melhamrick

Мелані Гемрік та Мік Джаггер. Фото: instagram / melhamrick

Життя музиканта не завжди було таким спокійним. Біографи неодноразово згадували про його бурхливу молодість. Колишній президент Rolling Stones Records Маршалл Чесс розповідав, що у 1976 році Джаггер ледь не помер після передозування наркотиками. Згодом музикант відмовився від згубних звичок, а також поступово відійшов від способу життя, який роками супроводжував його кар'єру.

Мік Джаггер і Мелані Гемрік познайомилися у 2014 році. Через два роки в них народився син Деверо. Хоча балерина носила каблучку ще з 2023 року, офіційно про заручини вона повідомила лише у 2025-му.

Раніше портал "Коментарі" повідомялв, що Мік Джаггер з’явився на публіці зі своєю на 44 роки молодшою дівчиною.