"Мне безразлично на Украину": певец с нашей страны попал в громкий скандал

Известный музыкант, являющийся певцом и музыкальным продюсером Иван Збарасский (известный по творческому псевдониму Zbaraski), родившийся на Тернопольщине удивил своих поклонников, выразив таки противоречивые мысли об украинско-российской войне. Неоднозначное сообщение было опубликовано певцом в социальных сетях.

Иван Збарасский (Zbaraski) (фото из открытых источников)

"Я устал вдохновляться историями людей, не зная зачем и для чего, если я трус и боюсь умереть за Украину, боюсь умереть за кого-то. Мои песни в основном о моей жизни и том, какой я классный, стильный, вайбовый любовник. Мне безразлично на Украину. Я сижу здесь и делаю вид, что я что-то делаю, что я волонтер и это хорошо. Мне все равно на Каховку и на трагедии каждый день. Я подключил сбор к песне [Zbaraski выпустил недавно трек по мотивам российского теракта на Каховской ГЭС ред. .], потому что так правильно. Я не знаю, какую цель преследую, когда пишу песни о себе, войне", – об этом написал музыкант.

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Мнения певца вызвали возмутительные комментарии под постом, который певец изложил, если учесть, что музыкант давно комфортно проживает на территории Нидерландов.

Все это не одобрили комментаторы, вспомнившие певцу, что с самого начала войны спокойно живет на территории Нидерландов, что не ему следует жаловаться на усталость от военного вторжения. "Неважно на Украину, Каховку, трагедии? Извините, но можно подбирать слова. Военные не устали? Итак. Очень не эмпатично. Всегда можно обратиться за психологической помощью, Если вы не вытаскиваете – это ок", "Поэтому вы пишете в треке "я как Киев – не сдаюсь". Чтобы что?", "Украинский психопат", — возмущенно пишут комментаторы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица из Украины, которая продолжает выступать в России, упала прямо у сцены в Москве