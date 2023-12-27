Мне страшно: звезда "Лиги смеха" ответил, почему не воюет

Телеведущий шоу "Любовь на выживание" и участник "Лиги смеха" Фима Константиновский объяснил, почему он еще не в рядах ВСУ, чтобы защищать свою страну на войне.

Фима Константиновский (фото из открытых источников)

Отвечая на вопросы представителей YouTube-канала "Разговор", он честно признался, что ему просто страшно отправиться на передовую.

"Я, например, не на фронте, потому что мне есть как страшно. И я понимаю, что тем, кто там, тоже страшно. Когда пишут "А чего не на фронте?"... Я стараюсь делать столько, чтобы мне было не стыдно перед теми, кто сейчас находится на фронте… Помогать, насколько я могу… Просто каждый должен понимать, что когда он трус, как я, не готов уйти на фронт, не готов рисковать жизнью, тогда ты должен (помогать в тыла, – ред", – говорит Фима.

Он объяснил, что теперь главная цель каждого человека в том, чтобы он был полезен.

"Ты 100% не сделаешь даже подобное здесь в тылу, потому что ты, как минимум, здесь не потеряешь свою жизнь, но ты должен максимально приблизиться к тому, насколько ты можешь быть полезным. Сейчас быть полезным – это топ цель любого человека ", — подытожил телеведущий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский ведущий ответил, уйдет ли на фронт . По словам известного телеведущего и продюсера Юрия Горбунова, честно он без раздумий отправится на линию фронта, когда будет иметь на руках повестку. Отвечая на вопрос Алины Доротюк, телеведущий сказал, что никогда не умел стрелять, но когда потребуется, он будет учиться держать в руках автомат.

Известный ведущий сейчас убежден, что имеет возможность реализовать много полезных дел для украинских военнослужащих. Но когда и ему нужно будет идти в армию, то отправится и он.

