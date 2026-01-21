Много вместе выступали: Притула рассказал, как позвонил комику из РФ после начала вторжения

Украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула поделился подробностями разговора с комиком Андреем Молочным, который состоялся после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом звонке он рассказал в подкасте "Оптом и наголову".

Сергей Притула и Андрей Молочный (фото из открытых источников)

Притула признался, что его раздражают постоянные вопросы о отношениях с бывшим коллегой, открыто занявшим пророссийскую позицию и позволяющим себе говорить о "фашистах" в Украине. Волонтер уточнил, что последний раз видел Молочного еще в 2012 году, а единственный разговор между ними после этого состоялся уже в 2022-м. Тогда Сергей, перебрав с алкоголем, решил позвонить актеру и апеллировать к его совести, пытаясь объяснить, что происходит в Украине.

"Я его не видел с 2012 года, последний раз с ним разговаривал в 2022 году, когда я позвонил. Я думаю, ну-ка, наберу я Молочного, спрошу, что ты там, братец, как тебе, нормально спится? Фашисты на улицах Киева тебя не беспокоят, нет? Когда нас тут бомб.

По словам Сергея, ответ Андрея стал для него неожиданностью – Молочный начал обвинять бывшего коллегу. Актер заявил, что из-за того, что Притула высмеивал его позицию, его детей якобы травили в школе. Волонтер эти упреки отверг и подчеркнул, что ответственность за такое отношение лежит исключительно на самом комике.

"Я еще выслушал, что его детей буллит в школе, потому что стишки писал о нем плохие. Я говорю: "Чувак, твоих детей в школе могут буллить только по одной простой причине — что их папа вата", — подытожил Притула.

Напомним, что Сергей Притула и Андрей Молочный были легендарным дуэтом "Файна Юкрайна", но затем их пути разошлись.

Также "Комментарии" писали о том, что любимый комик Кремля уходит со сцены из-за состояния здоровья. Популярный российский телеведущий и открытый поклонник путинского режима Владимир Винокур фактически завершил карьеру ведущего, отказавшись от участия в частных и новогодних мероприятиях. По их данным, 77-летний артист испытывает серьезные проблемы со здоровьем и физически не может продолжать работу в привычном формате. В частности, после разрыва пяточного сухожилия, произошедшего в прошлом году, Винокур с трудом ходит и не способен долго находиться на ногах. Сообщается, что травма дала осложнение: юморист передвигается с тростью, заметно хромает и не выдерживает многочасовых выступлений.