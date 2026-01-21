Багато разом виступали: Притула розповів, як подзвонив коміку з РФ після початку вторгнення

Український волонтер і громадський діяч Сергій Притула поділився подробицями розмови з коміком Андрієм Молочним, яка відбулася вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про цей дзвінок він розповів у подкасті "Гуртом та вщент".

Сергій Притула та Андрій Молочний (фото з відкритих джерел)

Притула зізнався, що його дратують постійні запитання про взаємини з колишнім колегою, який відкрито зайняв проросійську позицію та дозволяв собі говорити про "фашистів" в Україні. Волонтер уточнив, що востаннє бачив Молочного ще у 2012 році, а єдина розмова між ними після цього відбулася вже у 2022-му. Тоді Сергій, перебравши з алкоголем, вирішив зателефонувати актору й апелювати до його совісті, намагаючись пояснити, що насправді відбувається в Україні.

"Я його не бачив з 2012 року, востаннє з ним розмовляв у 2022 році, коли я зателефонував. Я думаю, ну-ка, наберу я Молочного, спитаю, що ти там, братику, як тобі, нормально спиться? Фашисти на вулицях Києва тебе не турбують, ні? Коли нас тут бомблять", — емоційно розповів Притула.

За словами Сергія, відповідь Андрія стала для нього несподіванкою — Молочний почав звинувачувати колишнього колегу. Актор заявив, що через те, що Притула висміював його позицію, його дітей нібито цькували в школі. Волонтер ці закиди відкинув і наголосив, що відповідальність за таке ставлення лежить виключно на самому коміку.

"Я ще вислухав, що його дітей булліть у школі, бо віршики писав про нього погані. Я кажу: "Чувак, твоїх дітей у школі можуть буллити тільки з однієї простої причини — що їхній тато вата", — підсумував Притула.

Нагадаємо, що Сергій Притула та Андрій Молочний були легендарним дуетом "Файна Юкрайна", але потім їх шляхи розійшлися.

