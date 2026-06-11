logo

BTC/USD

62988

ETH/USD

1652.02

USD/UAH

44.93

EUR/UAH

51.84

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Модель OnlyFans приговорили к тюрьме после смерти клиента во время фетиш-сеанса
commentss НОВОСТИ Все новости

Модель OnlyFans приговорили к тюрьме после смерти клиента во время фетиш-сеанса

Суд в Калифорнии приговорил модель OnlyFans Микаэлу Райлаарсдам к четырем годам заключения

11 июня 2026, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В США завершился судебный процесс над моделью платформы OnlyFans, признанной виновной в непреднамеренном убийстве клиента во время частной встречи. Суд в Калифорнии назначил 32-летней Микаэли Райлаарсдам четыре года лишения свободы после инцидента, произошедшего весной 2023 года.

Модель OnlyFans приговорили к тюрьме после смерти клиента во время фетиш-сеанса

Модель OnlyFans Микаэла Райлоарсдам. Фото из открытых источников

Дело Микаэлы Райлаарсдам рассматривали более двух лет. По данным следствия, 55-летний Майкл Дейл заказал фетиш-сеанс, в ходе которого попросил модель OnlyFans выполнить ряд специфических действий. В частности, он хотел, чтобы его обернули пленкой "как мумию", ограничили движения и закрыли глаза. Эти условия в конце концов привели к удушью.

Прокуроры установили, что во время сеанса на голову клиента были надеты полиэтиленовый пакет и несколько слоев пленки. Через некоторое время мужчина потерял сознание. Его доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть мозга. Позже судебно-медицинская экспертиза определила причиной смерти асфиксию.

Во время судебного заседания Райлаарсдам не сдержала слез и обратилась в семью погибшего с извинениями. Она заявила, что сожалеет о случившемся, и если бы могла вернуть время назад, изменила бы ход событий.

Сначала женщине инкриминировали убийство, однако впоследствии она признала вину по менее тяжкой статье – неумышленное убийство. Защита отмечала, что клиент добровольно соглашался на условия встречи, а сама обвиняемая вызвала экстренные службы сразу после того, как поняла опасность ситуации. В конце концов Микаэла Райлаарсдам приговорили к 4 годам тюрьмы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что звезда "Американского пирога" ушла из Голливуда на платформу OnlyFans.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nypost.com/2026/06/09/us-news/california-housewife-has-courtroom-meltdown-as-she-learns-her-fate-for-killing-man-in-kinky-sex-act/
Теги:

Новости

Все новости