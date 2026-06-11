Модель OnlyFans приговорили к тюрьме после смерти клиента во время фетиш-сеанса

В США завершился судебный процесс над моделью платформы OnlyFans, признанной виновной в непреднамеренном убийстве клиента во время частной встречи. Суд в Калифорнии назначил 32-летней Микаэли Райлаарсдам четыре года лишения свободы после инцидента, произошедшего весной 2023 года.

Модель OnlyFans Микаэла Райлоарсдам. Фото из открытых источников

Дело Микаэлы Райлаарсдам рассматривали более двух лет. По данным следствия, 55-летний Майкл Дейл заказал фетиш-сеанс, в ходе которого попросил модель OnlyFans выполнить ряд специфических действий. В частности, он хотел, чтобы его обернули пленкой "как мумию", ограничили движения и закрыли глаза. Эти условия в конце концов привели к удушью.

Прокуроры установили, что во время сеанса на голову клиента были надеты полиэтиленовый пакет и несколько слоев пленки. Через некоторое время мужчина потерял сознание. Его доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть мозга. Позже судебно-медицинская экспертиза определила причиной смерти асфиксию.

Во время судебного заседания Райлаарсдам не сдержала слез и обратилась в семью погибшего с извинениями. Она заявила, что сожалеет о случившемся, и если бы могла вернуть время назад, изменила бы ход событий.

Сначала женщине инкриминировали убийство, однако впоследствии она признала вину по менее тяжкой статье – неумышленное убийство. Защита отмечала, что клиент добровольно соглашался на условия встречи, а сама обвиняемая вызвала экстренные службы сразу после того, как поняла опасность ситуации. В конце концов Микаэла Райлаарсдам приговорили к 4 годам тюрьмы.

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