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Модель OnlyFans засудили до в’язниці після смерті клієнта під час фетиш-сеансу

Суд у Каліфорнії засудив модель OnlyFans Мікаелу Райлаарсдам до чотирьох років ув’язнення

11 червня 2026, 14:50
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Slava Kot

У США завершився судовий процес над моделлю платформи OnlyFans, яку визнали винною у ненавмисному вбивстві клієнта під час приватної зустрічі. Суд у Каліфорнії призначив 32-річній Мікаелі Райлаарсдам чотири роки позбавлення волі після інциденту, що сталася навесні 2023 року.

Модель OnlyFans засудили до в’язниці після смерті клієнта під час фетиш-сеансу

Модель OnlyFans Мікаела Райлаарсдам. Фото з відкритих джерел

Справу Мікаели Райлаарсдам розглядали понад два роки. За даними слідства, 55-річний Майкл Дейл замовив фетиш-сеанс, під час якого попросив модель OnlyFans виконати низку специфічних дій. Зокрема, він хотів, щоб його обгорнули плівкою "як мумію", обмежили рухи та закрили очі. Ці умови зрештою призвели до задухи.

Прокурори встановили, що під час сеансу на голову клієнта було надіто поліетиленовий пакет та кілька шарів плівки. Через певний час чоловік знепритомнів. Його доставили до лікарні, однак лікарі констатували смерть мозку. Пізніше судово-медична експертиза визначила причиною смерті асфіксію.

Під час судового засідання Райлаарсдам не стримала сліз і звернулася до родини загиблого з вибаченнями. Вона заявила, що шкодує про те, що сталося, і якби могла повернути час назад, змінила б перебіг подій.

Спочатку жінці інкримінували вбивство, однак згодом вона визнала провину за менш тяжкою статтею — ненавмисне вбивство. Захист наголошував, що клієнт добровільно погоджувався на умови зустрічі, а сама обвинувачена викликала екстрені служби одразу після того, як зрозуміла небезпеку ситуації. Зрештою Мікаелу Райлаарсдам засудили до 4 років в’язниці.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що зірка "Американського пирога" пішла з Голлівуду на платформу OnlyFans.



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Джерело: https://nypost.com/2026/06/09/us-news/california-housewife-has-courtroom-meltdown-as-she-learns-her-fate-for-killing-man-in-kinky-sex-act/
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