Зірка "Американського пирога" пішла з Голлівуду на OnlyFans: скільки заробила за тиждень

Американська акторка Шеннон Елізабет, яка здобула світову популярність після ролей у фільмах "Американський пиріг" та "Дуже страшне кіно", оголосила про новий етап кар’єри. Зірка початку 2000-х приєдналася до платформи OnlyFans і за перший тиждень заробила понад 1,2 мільйона доларів.

Шеннон Елізабет у фільмі "Американський пиріг". Кадр з фільму

У коментарі журналу People Елізабет пояснила, що втомилася від індустрії кіно, де, за її словами, "інші люди контролюють хід подій і результат кар’єри".

"Цей новий розділ присвячений змінам, демонстрації більш сексуальної сторони, яку раніше ніхто не бачив, та зближенню з моїми шанувальниками. Я обираю OnlyFans, тому що це дозволяє мені напряму спілкуватись зі своєю аудиторією, творити на своїх умовах і просто бути вільною", — сказала Елізабет.

За інформацією Variety, акаунт Шеннон Елізабет був зареєстрований на OnlyFans 16 квітня. За тиждень акторка заробила на платформі 1,2 мільйона доларів.

Нині акторка мешкає у Південній Африці та займається благодійними проєктами. Вона наголосила, що ця діяльність залишається для неї важливою, а новий онлайн-проєкт лише доповнює особисте життя та кар’єру.

Шеннон Елізабет стала частиною хвилі відомих людей, які переходять на OnlyFans, зокрема Кармен Електра, Дреа де Маттео та інші знаменитості. Більшість вказує, що шукає незалежність від студій та агентів, а такі сервіси дозволяють зіркам монетизувати популярність напряму, без посередників.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що модель OnlyFans заблокували в соцмережах через надто великі груди.

Також "Коментарі" писали, що 21-річна дівчина шокувала сумою, яку заробила на OnlyFans.