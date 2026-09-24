Модель OnlyFans продала на аукционе имя сына за 1,2 млн: как его назовут

Модель OnlyFans Бонни Блу продала имя сына за 1,2 млн фунтов

Британская модель OnlyFans Бонни Блю (Bonnie Blue) заявила, что продала право выбрать имя ее новорожденному сыну за 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Победителем необычного аукциона стала компания BetBolt, работающая в области онлайн-азартных игр и криптоказино. О результатах торгов Бонни Блю сообщила в своих соцсетях и на своем сайте. По ее словам, теперь ребенка должны назвать BetBolt.

Звезда фильмов для взрослых Бонни Блю устроила торги вскоре после рождения сына. Участники могли предложить свой вариант имени, а стартовая ставка составляла 10 тысяч долларов. По правилам, каждый участник имел право предложить только одно имя, а побеждала самая высокая ставка.

В итоге самую высокую сумму предложила BetBolt. После завершения аукциона Блю заявила, что ее сын теперь будет носить название компании.

"Мой аукцион завершен, и за 1,2 миллиона фунтов стерлингов моего ребенка зовут BetBolt. Я буду кричать "БетБолт" через всю детскую площадку", – заявила Бонни Блю.

Впрочем, сама модель OnlyFans призналась, что до сих пор не до конца понимает, кто стоит за BetBolt и чем занимается компания. Она также задала вопрос, будет ли победитель аукциона в дальнейшем каким-либо образом присутствовать в жизни ребенка.

BetBolt была не единственной компанией или участником, готовым заплатить внушительную сумму за право назвать ребенка. Среди других вариантов фигурировали Grok Илона Маска, за который предлагали 1,1 миллиона, Clavicular – за 1 миллион, а также PUMP THETRENCHERYA – 801 тысячу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что порноактриса Бонни Блу родила ребенка.

Также "Комментарии" писали, что Британская налоговая полностью сдала ГНС 17,8 тысяч украинских моделей OnlyFans .