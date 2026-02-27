"Могла и врезать": разъяренная певица из Украины сорвалась на зависимого мужа-россиянина

Известный ведущий Отар Кушанашвили вспомнил эпизод жесткой семейной ссоры между артистами Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум. В эфире российских СМИ телеведущий отметил, что певица жестко боролась с алкогольной зависимостью мужчины.

Леонид Агутин и Анжелика Варум (фото из открытых источников)

По словам Кушанашвили, Варум может похвастаться жестким и непоколебимым характером, поэтому ссориться с ней достаточно рискованно. Ведущий убедился в этом во время отдыха с парой в ОАЭ. В тот период Агутин страдал от алкогольной зависимости, и супруга строго-настрого запретила ему пить. Запрет распространялся и на друзей артиста — они не должны были "соблазнять" Леонида, предлагая ему алкоголь.

Как признался Отар, он нарушил запрет Анжелики и раздобыл для друга спиртное. Узнав об этом, певица разозлилась и устроила мужчинам порку прямо во лбу отеля. Варум осыпала ведущего нецензурной бранью и не стеснялась в выражениях, едва не дойдя до рукоприкладства.

"Анжелика при всей своей хрупкости... Она была в гневе страшная, могла и врезать", — признался Кушанашвили.

Леонид Агутин неоднократно признавался в серьезной алкогольной зависимости, сопровождавшей его в годы безумной популярности. Артист описывал это состояние как "попытку укрыться от стресса", признавая, что в какой-то момент спиртное стало мешать работе и отношениям с Анжеликой Варум. Переломным моментом стало осознание угрозы распада семьи, после чего певец решил пересмотреть образ жизни.

