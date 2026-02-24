Співачка з України помстилася чоловікові за публічне приниження в РФ

Російська співачка Наташа Корольова, яка народилася в Україні, однак багато років живе в РФ і підтримує війну, знову опинилася в центрі сімейного конфлікту. Цього разу артистка вирішила провчити свого чоловіка — Тарзан (Сергій Глушко), повідомляють російські Telegram-канали.

Наташа Корольова (фото з відкритих джерел)

Раніше чоловік співачки публічно звернувся до неї з проханням схуднути. На його думку, як публічна особа Корольова не повинна себе "запускати", тому він навіть запропонував їй допомогу у зниженні ваги.

Такі поради, озвучені ще й привселюдно, обурили співачку, і вона вирішила дати чоловікові урок. Для цього артистка навмисно "проігнорувала" одне з його улюблених свят — російський День захисника Вітчизни. Глушко дуже пишається своєю службою в минулому, тому задум Корольової спрацював: він залишився без привітань і подарунків, а також почув від дружини, що це свято нібито не має до нього стосунку.

"Серьога чекав-чекав, що Наташа влаштує йому сюрприз, а після обіду не витримав, подзвонив їй і запитав, чи нічого вона не забула. А вона йому сказала, що це не його свято. Серьогу це так образило, він же військовий. А колишніх військових не буває!", — повідомив колега Тарзана.

Після сварки чоловік співачки вирішив відволіктися у компанії знайомих, які підтримали його після конфлікту з дружиною. Святкування він провів у великій галасливій компанії.

"Злий був, жах. Але потім ми з хлопцями і дівчатами його підтримали, випили трохи, відзначили", — розповіли колеги.

