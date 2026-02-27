"Могла і врізати": розлючена співачка з України зірвалася на залежного чоловіка-росіянина

Відомий ведучий Отар Кушанашвілі згадав епізод жорсткої сімейної сварки між артистами Леонідом Агутіним і Анжелікою Варум. В ефірі російських ЗМІ телеведучий зазначив, що співачка жорстко боролася з алкогольною залежністю чоловіка.

Леонід Агутін і Анжеліка Варум (фото з відкритих джерел)

За словами Кушанашвілі, Варум може похвалитися твердим і непохитним характером, тому сваритися з нею досить ризиковано. Ведучий переконався в цьому під час відпочинку з парою в ОАЕ. У той період Агутін страждав від алкогольної залежності, і дружина суворо заборонила йому пити. Заборона поширювалася і на друзів артиста — вони не повинні були "спокушати" Леоніда, пропонуючи йому алкоголь.

Як зізнався Отар, він порушив заборону Анжеліки і роздобув для друга спиртне. Дізнавшись про це, співачка розлютилася і влаштувала чоловікам прочуханку прямо в лобі готелю. Варум обсипала ведучого нецензурною лайкою і не соромилася у виразах, ледь не дійшовши до рукоприкладства.

"Анжеліка при всій своїй тендітності... Вона була в гніві страшна, могла і врізати", — зізнався Кушанашвілі.

Леонід Агутін неодноразово зізнавався в серйозній алкогольній залежності, яка супроводжувала його в роки шаленої популярності. Артист описував цей стан як "спробу сховатися від стресу", визнаючи, що в якийсь момент спиртне стало заважати роботі і стосункам з Анжелікою Варум. Переломним моментом стало усвідомлення загрози розпаду сім'ї, після чого співак вирішив переглянути спосіб життя.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Наташа Корольова, яка народилася в Україні, однак багато років живе в РФ і підтримує війну, знову опинилася в центрі сімейного конфлікту. Цього разу артистка вирішила провчити свого чоловіка — Тарзан (Сергій Глушко), повідомляють російські Telegram-канали.

Раніше чоловік співачки публічно звернувся до неї з проханням схуднути. На його думку, як публічна особа Корольова не повинна себе "запускати", тому він навіть запропонував їй допомогу у зниженні ваги.

