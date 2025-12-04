Молчит годами, но не просто так: почему София Ротару отказывается общаться с журналистами

Популярный украинский ведущий Алексей Суханов рассказал, почему певица София Ротару, долгое время жившая и работавшая в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержавшая Украину, сейчас молчит о войне.

София Ротару (фото из открытых источников)

В рамках проекта "ИПСО и люди" ведущий отметил, что сейчас артистка не может дать интервью и открыто высказать свою позицию, поскольку есть определенные обстоятельства.

"Я бы хотел записать интервью с Софией Михайловной. Она отказывается. Она очень хочет говорить, но, поверьте мне, сейчас пока есть одно обстоятельство, которое ей мешает. Она не просто так молчит, как мне объяснили", — сказал Алексей.

Также он подчеркнул, что не имеет полномочий раскрывать причину молчания Ротару.

"Я не уполномочен, но, поверьте мне, она не просто так молчит, и ей это не безразлично", — добавил Суханов.

София Ротару не комментирует террористическое нападение РФ на Украину, однако иногда в своих соцсетях реагирует на устраиваемые Россией массированные ракетные атаки. Поговаривают, что певица живет в Италии, однако ее родные утверждают, что она находится в своем доме под Киевом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сестра легендарной украинской артистки Софии Ротару, певица Аурика Ротару , опровергла слухи о якобы проживании своей родственницы в России. По ее словам, народная артистка Украины проживает в пригороде Киева и остается в Украине с начала полномасштабного вторжения.

В интервью изданию "Главком" Аурика рассказала, что все сестры Ротару живут в разных городах, в том числе старшая Зинаида в Кишиневе, Лидия в Черновцах, а она и София возле Киева. Несмотря на войну, семья пытается поддерживать связь и время от времени видеться

