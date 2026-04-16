"Молитесь за меня!": звезда сериала "Геркулес" Кевин Сорбо в больнице (ФОТО)

Американский актер Кевин Сорбо, известный миллионам зрителей по роли Геркулеса в популярном сериале 1990-х, оказался в больнице из-за серьезных осложнений после операции. Об этом он сообщил лично, обратившись к поклонникам в соцсетях.

Кевин Сорбо. Фото: PictureLux/Alamy Stock Photo

67-летний Кевин Сорбо рассказал, что после эндопротезирования колена у него возникла инфекция, которая нуждалась в повторном хирургическом вмешательстве. Сорбо опубликовал фото с больничной койки и объяснил ситуацию.

"Мне снова делают операцию. Мой коленный сустав инфицировался, поэтому им нужно взять и почистить его. Молитесь за меня!", — говорится в сообщении Сорбо.

Под сообщением актера быстро появились сотни комментариев с поддержкой: "Пусть Бог благословит и защитит тебя"; "Мне так жаль это слышать, Кевин. Удачи тебе с операцией и быстрого выздоровления"; "Я молюсь о твоем здоровье, брат"; "Ты – Геркулес! Ты силен! Пусть Бог будет с тобой"; "Я молюсь за успешную операцию и твое скорейшее выздоровление".

Кевин Сорбо в больнице. Фото: instagram/ksorbo

Проблемы со здоровьем преследуют Сорбо не в первый раз. Еще во время съемок сериала "Геркулес: Легендарные путешествия" он испытал серьезные осложнения из-за аневризмы, приведшей к нескольким инсультам. Это оказало существенное влияние на его карьеру, однако актер продолжил работать в кино и телевидении.

Сегодня 67-летний Сорбо остается активным в публичном пространстве и комментирует политические темы. В августе 2022 года актер выступил против финансовой поддержки Украины во время российского вторжения, а также активно поддерживает Дональда Трампа.

