"Моліться за мене!": зірка серіалу "Геркулес" Кевін Сорбо у лікарні (ФОТО)

Американський актор Кевін Сорбо, відомий мільйонам глядачів за роллю Геркулеса у популярному серіалі 1990-х, опинився в лікарні через серйозні ускладнення після операції. Про це він повідомив особисто, звернувшись до шанувальників у соцмережах.

Кевін Сорбо. Фото: PictureLux/Alamy Stock Photo

67-річний Кевін Сорбо розповів, що після ендопротезування коліна у нього виникла інфекція, яка потребувала повторного хірургічного втручання. Сорбо опублікував фото з лікарняного ліжка та пояснив ситуацію.

"Мені знову роблять операцію. Мій колінний суглоб інфікувався, тому їм потрібно взяти та почистити його. Моліться за мене!", — йдеться в дописі Сорбо.

Під повідомленням актора швидко з’явилися сотні коментарів із підтримкою: "Нехай Бог благословить і захистить тебе"; "Мені так шкода це чути, Кевіне. Удачі тобі з операцією та швидкого одужання"; "Я молюся за твоє здоров'я, брате"; "Ти — Геркулес! Ти сильний! Нехай Бог буде з тобою"; "Я молюся за успішну операцію та твоє швидке одужання".

Кевін Сорбо в лікарні. Фото: instagram/ksorbo

Проблеми зі здоров’ям переслідують Сорбо не вперше. Ще під час зйомок серіалу "Геркулес: Легендарні подорожі" він пережив серйозні ускладнення через аневризму, яка призвела до кількох інсультів. Це суттєво вплинуло на його кар’єру, однак актор продовжив працювати в кіно та телебаченні.

Нині 67-річний Сорбо залишається активним у публічному просторі та коментує політичні теми. У серпні 2022 року актор виступив проти фінансової підтримки України у час російського вторгнення, а також активно підтримує Дональда Трампа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що відому співачку терміново доставили до лікарні після укусу отруйного павука.

Також "Коментарі" писали про те, як сьогодні виглядає легендарна Ксена з серіалу про принцесу-воїна. У цьому серіалі також з'являвся Кевін Сорбо у ролі Геркулеса.