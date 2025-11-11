Молодая певица объявила о мобилизации в ВСУ

Певица и литературовед Ярина Квасний, которая получила популярность в TikTok благодаря исполнению песни "Паровая машина", сообщила, что добровольно мобилизовалась в ряды Вооруженных сил Украины. В разговоре с OBOZ.UA девушка отметила, что это было ее собственное осознанное решение.

Ярина Квасний (фото из открытых источников)

по сериалу "Крипосна" , прокомментировал критику, которую получает из-за того, что не воюет на фронте в составе Сил обороны Украины, несмотря на полученную повестку. Во время подкаста с блоггером Алиной Шаманской он отметил, что действительно сталкивается с немалым количеством критики в свой адрес, однако уже не обращает на это внимания.

Цымбалюк подчеркнул, что занимается сбором средств для военных, закрывает благотворительное собрание и выступает вместе с театральной труппой, чтобы отвлечь людей от ужасных реалий войны. Он привел пример, когда труппа приехала со спектаклем в Днепр, где недавно прошли прилеты. Местные жители поблагодарили их за то, что приехали с постановкой Кайдашева семья, которая помогла людям перезагрузиться и посмеяться, несмотря на сложные обстоятельства. Цымбалюк подчеркнул, что все заработанные средства от выступлений передаются военным.

