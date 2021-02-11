MONATIK сделал предложение на крыше

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Ольга Чародий
Дмитрий Монатик рассказал, как завоевал сердце возлюбленной.
Такими подробностями певец поделился с сайтом "ТСН".
MONATIK - фото из открытых источников
Украинский артист вспомнил, как добился положительного
ответа своей жены Ирины. По словам Монатика, он покорил сердце невесты
романтикой – предложение руки он сделал
во время романтического ужина на крыше киевской высотки.
Артист слывет завидным семьянином и, по его же словам, "ценит каждый день, проведенный с женой". Отметим, что Дмитрий и Ирина в браке уже пять лет. Супруги воспитывают двух сыновей – Даниила и Платона.
Напомним, поклонники Дмитрия не могли не заметить, что он сильно любит свою жену и не боится лишний раз показать свои чувства или сказать об этом. Так, Ирина решила удивить фанатов, опубликовав на своей странице в социальных сетях новую фотографию.Жена популярного украинского исполнителя позировала в откровенном наряде с ярким макияжем. Она сидит в кресле и загадочно смотрит в сторону, закинув ногу на ногу. Длинное черное платье просто идеально подчеркивает ее фигуру и роскошные ноги.
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