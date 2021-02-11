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MONATIK сделал предложение на крыше

По словам Дмитрия Монатика, он собственноручно соорудил ресторан, чтобы впечатлить любимую

сегодня, 22:08
Автор:

Ольга Чародий

Дмитрий Монатик рассказал, как завоевал сердце возлюбленной. Такими подробностями певец поделился с сайтом "ТСН".

MONATIK сделал предложение на крыше

MONATIK - фото из открытых источников

Украинский артист вспомнил, как добился положительного ответа своей жены Ирины. По словам Монатика, он покорил сердце невесты романтикой – предложение руки   он сделал во время романтического ужина на крыше киевской высотки.

 "Все началось на одной из крыш на проспекте Победы. В тот день я наконец решился сделать предложение. Тогда соорудил своеобразный ресторан. Был один столик среди зелени и праздничных фонарей, которые она очень любит. Перед тем, как задать самый важный вопрос, я впервые прочитал стихотворение "Ты". Так мы официально стали семьей" – рассказал Дмитрий Монатик в интервью.

Артист слывет завидным семьянином и, по его же словам, "ценит каждый день, проведенный с женой". Отметим, что Дмитрий и Ирина в браке уже пять лет. Супруги воспитывают двух сыновей – Даниила и Платона.

Напомним, поклонники Дмитрия не могли не заметить, что он сильно любит свою жену и не боится лишний раз показать свои чувства или сказать об этом. Так, Ирина решила удивить фанатов, опубликовав на своей странице в социальных сетях новую фотографию.

Жена популярного украинского исполнителя позировала в откровенном наряде с ярким макияжем. Она сидит в кресле и загадочно смотрит в сторону, закинув ногу на ногу. Длинное черное платье просто идеально подчеркивает ее фигуру и роскошные ноги.  
Фанаты сразу же оценили смелый образ Ирины Монатик и засыпали ее комплиментами. Также приятных слов не пожалели звезды украинского шоу-бизнеса: Владимир Дантес написал "Вааау", Оля Цибульская – "Святые моллюски", а Lida Lee – "Это очень горячо". 



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Источник: https://tsn.ua/
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