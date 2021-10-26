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Моника Беллуччи в колье за $150 тысяч восхитила публику (ФОТО)

Итальянская актриса Моника Беллуччи посетила ужин Cartier, куда пришла в роскошном платье с декольте

сегодня, 16:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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57-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи продемонстрировала сексуальный образ на светском ужине, организованном ювелирным домом Cartier.

Моника Беллуччи в колье за $150 тысяч восхитила публику (ФОТО)

Моника Беллуччи (фото из открытых источников)

Знаменитость опубликовала фотографию с мероприятия на своей странице в Instagram. Для выхода в свет Моника Беллуччи выбрала красивое черное платье от французского бренда Chanel с открытыми плечами и зоной декольте. Свой стильный образ актриса дополнила изящным колье Pluie de Cartier, стоимостью 150 тысяч долларов (почти 4 млн гривен), легкими локонами и макияжем, сделав акцент на глаза. 

Публикация знаменитости за сутки собрала почти 300 тысяч лайков и множество комментариев: "Очень красивая", "Самая красивая женщина на земле", "Вечная красота", — написали фолловеры.

Отметим, что 57-летняя актриса Моника Беллуччи, чтобы оставаться молодой и красивой, ведет здоровый образ жизни.  Она начинает свое утро с контрастного душа, несколько раз в неделю делает скрабы для тела, следит за питанием и находит время для отдыха.

Напомним, итальянская актриса Моника Беллуччи, которая регулярно появляется на публике в черных кружевных платьях, не просто воодушевляет публику своей сексапильностью, но и корректирует особенности старения кожи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сеть попали снимки со съемочной площадки нового фильма "Колдунья приходит ночью 2", в котором снимается итальянская кинодива Моника Беллуччи.

Читайте также, Дженнифер Лопес вышла в свет в роскошном черном платье и украшениях, которые в общей суме составляли 9 миллионов долларов. Платье подчеркнуло стройную фигуру знаменитости, а украшения – ее статус.


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