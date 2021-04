Моника Беллуччи показала образ седой ведьмы

В сеть попали снимки со съемочной площадки нового фильма "Колдунья приходит ночью 2", в котором снимается итальянская кинодива Моника Беллуччи. Как пишет издание Daily Mail, съемки сейчас проходят в Риме. Первая часть итальянской картины вышла в прокат в 2018 году — без участия Беллуччи. Вторая часть будет готова к концу 2021 года.

Моника Беллуччи (фото из открытых источников)

56-летняя красавица практически неузнаваема в образе седой ведьмы Бефаны — в традиционной шляпе и с метлой. Бефана — своеобразный итальянский аналог Санта-Клауса. Она бродит по земле в рождественский сочельник и приносит подарки хорошим детям, проникая в дом через дымоход.

FIRST LOOK: Monica Bellucci, 56, looks unrecognisable while shooting The Befana Comes At Night 2 https://t.co/HMrGCLyB8G