Моника Беллуччи показала образ седой ведьмы

В сеть попали снимки со съемочной площадки нового фильма "Колдунья приходит ночью 2", в котором снимается итальянская кинодива Моника Беллуччи. Как пишет издание Daily Mail, съемки сейчас проходят в Риме. Первая часть итальянской картины вышла в прокат в 2018 году — без участия Беллуччи. Вторая часть будет готова к концу 2021 года.

Моника Беллуччи (фото из открытых источников)

56-летняя красавица практически неузнаваема в образе седой ведьмы Бефаны — в традиционной шляпе и с метлой. Бефана — своеобразный итальянский аналог Санта-Клауса. Она бродит по земле в рождественский сочельник и приносит подарки хорошим детям, проникая в дом через дымоход.

FIRST LOOK: Monica Bellucci, 56, looks unrecognisable while shooting The Befana Comes At Night 2 https://t.co/HMrGCLyB8G — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 14, 2021

везда порно индустрии Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, рассказала всему миру о подробностях своей интимной связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Порноактриса прокомментировала секс с Трампом, заявив, что это были худшие 90 секунд в её жизни. После этого она буквально начала ненавидеть себя, ведь процесс вызвал у нее крайне негативные эмоции. К тому же, как она утверждает, длился секс считанные минуты. Но даже этого ей хватило, чтобы испытать отвращение к себе и ко всему произошедшему. По словам Сторми, это произошло в далеком 2006 году. Тогда они встретились с бизнесменом на благотворительном турнире по гольфу на озере Тахо. Трамп пригласил девушку в отель, чтобы обсудить её участие в одном из реалити-шоу. Однако дальше события стали развиваться совсем по-другому.

Напомним, з

Ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что умер порномагнат, который искал компромат для импичмента Трампа, а также о том, что в Сети отреагировали на обнаженное фото телеведущего Остапчука.

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