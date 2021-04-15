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Моника Беллуччи показала образ седой ведьмы

56-летняя красавица практически неузнаваема в образе седой ведьмы

сегодня, 02:30
Автор:

Ольга Чародий

В сеть попали снимки со съемочной площадки нового фильма "Колдунья приходит ночью 2", в котором снимается итальянская кинодива Моника Беллуччи. Как пишет издание Daily Mail, съемки сейчас проходят в Риме. Первая часть итальянской картины вышла в прокат в 2018 году — без участия Беллуччи. Вторая часть будет готова к концу 2021 года.

Моника Беллуччи показала образ седой ведьмы

Моника Беллуччи (фото из открытых источников)

56-летняя красавица практически неузнаваема в образе седой ведьмы Бефаны — в традиционной шляпе и с метлой. Бефана — своеобразный итальянский аналог Санта-Клауса. Она бродит по земле в рождественский сочельник и приносит подарки хорошим детям, проникая в дом через дымоход.

Напомним, звезда порно индустрии Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, рассказала всему миру о подробностях своей интимной связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Порноактриса прокомментировала секс с Трампом, заявив, что это были худшие 90 секунд в её жизни. После этого она буквально начала ненавидеть себя, ведь процесс вызвал у нее крайне негативные эмоции. К тому же, как она утверждает, длился секс считанные минуты. Но даже этого ей хватило, чтобы испытать отвращение к себе и ко всему произошедшему. По словам Сторми, это произошло в далеком 2006 году. Тогда они встретились с бизнесменом  на благотворительном турнире по гольфу на озере Тахо. Трамп пригласил девушку в отель, чтобы обсудить её участие в одном из реалити-шоу. Однако дальше события стали развиваться совсем по-другому.  

Ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что умер порномагнат, который искал компромат для импичмента Трампа, а также о том, что в Сети отреагировали на обнаженное фото телеведущего Остапчука.



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Источник: https://twitter.com/DailyMailCeleb/status/1382291868583596035?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1382291868583596035%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fshowbiz.fakty.ua%2Fru%2F373601-monika-belluchchi-v-obraze-sedoj-vedmy-izme
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