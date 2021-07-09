Моргенштерн сделал предложение своей девушке: что известно о его избраннице

BTC/USD
33525.78
ETH/USD
2135.92
LTC/USD
133.83
USD/UAH
27.45
EUR/UAH
32.45
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Алишер Моргенштерн сделал предложение своей 21-летней любимой девушке Диларе Зинатуллиной. Знаменательное событие произошло прямо во время съемок нового клипа рэпера на глазах у всей съемочной группы. Об этом пишет hello.
Моргенштерн и его невеста (фото из открытых источников)
23-летний рэпер, прямо в нижнем белье, встал на одно колено. Он протянул любимой коробочку с обручальным кольцом и попросил ее стать его женой. Дилара, которая сама еще в начале июня предложила Алишеру жениться, на этот раз, конечно, ответила "да". Радостной новостью новоиспеченная невеста поделилась в своем Instagram.
Кроме этого, девушка призналась, что такой ход дел ее все-таки смутил, потому что она все-таки мечтала о романтическом предложение со стороны любимого.
Известно, что Алишер и Дилара познакомились в Уфе, откуда они родом, на вечеринке у общих друзей в 2017 году. Они начали встречаться, и параллельно пошла в гору карьера артиста. Вместе со славой пришло внимание других женщин. Поэтому рэпер предложил своей девушке или свободные отношения, или они расстаются. Дилара не согласилась на такое предложение и они разошлись, хотя общаться с Алишером она не перестала. А весной 2021 пара снова сошлась, Моргенштерн закатил для любимой шикарную вечеринку по случаю ее 21-летия, подарил чемодан денег и автомобиль. Об этой истории певец неоднократно рассказывал в своих интервью.
Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, сколько Гордон заплатил за пиар в инстаграме Моргенштерна.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости