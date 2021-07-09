Моргенштерн сделал предложение своей девушке: что известно о его избраннице

Алишер Моргенштерн сделал предложение своей 21-летней любимой девушке Диларе Зинатуллиной. Знаменательное событие произошло прямо во время съемок нового клипа рэпера на глазах у всей съемочной группы. Об этом пишет hello.

Моргенштерн и его невеста (фото из открытых источников)

23-летний рэпер, прямо в нижнем белье, встал на одно колено. Он протянул любимой коробочку с обручальным кольцом и попросил ее стать его женой. Дилара, которая сама еще в начале июня предложила Алишеру жениться, на этот раз, конечно, ответила "да". Радостной новостью новоиспеченная невеста поделилась в своем Instagram.

"На съемках клипа произошло то, чего я не ожидала. Мы часто говорили о семье и свадьбе, я знала, что мы должны скоро пожениться, но нам не хотелось делать это банальным способом. Хотелось, чтобы этот момент был действительно особенным, смешным, ярким, неожиданным. Идея сделать ему предложение первой показалась мне гениальной, я решила превратить его шутки в реальное событие и не прогадала. Мы легенды ", — рассказала она подписчикам.

Кроме этого, девушка призналась, что такой ход дел ее все-таки смутил, потому что она все-таки мечтала о романтическом предложение со стороны любимого.

Известно, что Алишер и Дилара познакомились в Уфе, откуда они родом, на вечеринке у общих друзей в 2017 году. Они начали встречаться, и параллельно пошла в гору карьера артиста. Вместе со славой пришло внимание других женщин. Поэтому рэпер предложил своей девушке или свободные отношения, или они расстаются. Дилара не согласилась на такое предложение и они разошлись, хотя общаться с Алишером она не перестала. А весной 2021 пара снова сошлась, Моргенштерн закатил для любимой шикарную вечеринку по случаю ее 21-летия, подарил чемодан денег и автомобиль. Об этой истории певец неоднократно рассказывал в своих интервью.

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