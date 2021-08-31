Моргенштерн женился: появились первые фото со свадьбы

23-летний скандальный рэпер Моргенштерн в последний день лета гуляет свадьбу со своей 21-летней возлюбленной Диларой Зинатуллиной. В сети уже появились первые фотографии молодоженов.

Моргенштерн и Дилара / фото: @influesii

Известный рэп-исполнитель Моргенштерн, настоящее имя которого Алишер, наконец-то женился. И свадебное торжество они с возлюбленной превратили в настоящий перфоманс, решив устроить его в ретро-стиле, в частности с выкупом невесты, старомодными плакатами, шариками и наклейками на автомобиле, как в 90-е годы. Таким образом, они хотели посмеяться с пафосных свадеб, которые устраивают известные и богатые личности.

Дилара была в пышном белом платье фасона "рыбка" с рюшами, а свой образ дополнила высокой прической с тиарой, небольшими серьгами и легким макияжем. А Моргенштерн ради любимой снял с себя все цепи и другие драгоценности, переоделся в костюм и белую рубашку. Вместо букета цветов жених преподнес будущей жене букет из леденцов "Чупа-Чупс".

Молодожены узаконили свои отношения сегодня, 31 августа, в московском ЗАГСе и отправились на вечеринку, куда приглашены родственники и друзья знаменитостей.

Отметим, что Алишер и Дилара начали встречаться в 2018 году, но через некоторое время они расстались, поскольку Моргенштерн хотел свободных отношений, а девушка на такое не согласилась. И после череды краткосрочных связей рэпер решил вернуться к Диларе и та его простила, но потребовала серьезности и верности с его стороны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в июле 2021 года Моргенштерн сделал предложение своей 21-летней любимой девушке Диларе Зинатуллиной. Знаменательное событие произошло прямо во время съемок нового клипа рэпера на глазах у всей съемочной группы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!