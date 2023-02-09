Мой личный враг: почему путинистке Аллерговой досталось от Софии Ротару

Известная украинская звезда София Ротару не комментирует полномасштабную войну захватчиков РФ в Украине, но всегда обнародует на своих страницах в социальной сети все ее ужасы и выражает благодарность украинским Вооруженным силам за мужество и стойкость в борьбе с врагом.

Ротару поддерживает Украину (фото из открытых источников)

Для известной исполнительницы является оскорбительным поведение многих коллег из РФ по сцене и их личное одобрение военного вторжения.

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В частности, в российских медиа сообщают, что София Ротару поругалась с Ириной Аллегровой, что сейчас одобряет преступления кремлевского режима и, лично, Владимира Путина.

"Она (Ротару-ред) объявила Ирину своим личным врагом. Это все из-за "СВО". Они стали по разные стороны баррикад", — передает инсайдер.

Еще он сообщил, что их дружеские отношения теперь завершены. Причина выяснения отношений – поклонница Путина Ирина Аллегрова пошла посещать раненых российских захватчиков.

Сейчас Аллегрова не живет в России, но не перестает любить свою страну-агрессорку. Она открыто говорит, что одобряет захватническую и кровавую политику кремлевской власти. То, что она покинула Россию, не означает, что исполнительница, как человек, поддерживает Украину. Даже новая песня российской звезды, что она пела во время "Песни года", посвящена захватчикам из РФ, которых певица называет "победителями" и "героями".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Сестра Ротару заявила, что ожидает возвращения Крыма в Украину. Сестра Софии Ротару Аурика сделала признание, вызвавшее гнев в России. Певица заявила, что она ожидает, когда Крым вернется в Украину. В пылу обсуждений в соцсети дошло до того, что певицу даже захотели лишить почетного звания. Как сообщает издание "Комментарии".