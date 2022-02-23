"Можете не возвращаться": Каменских упрекнули за отъезд из Украины

Популярная артистка Настя Каменских нарвалась на волну критики в социальной сети из-за того, что вместе с возлюбленным Потапом, а также матерью и свекровью улетели из Украины на отдых в Испанию.

Каменских и Потап / Фото: @kamenskux

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала пост, в котором отметила, что очень давно ждала этой поездки и планировала ее практически поминутно. Также звезда пообещала, что ее поклонников ждет много интересного, и скоро она порадует их новой премьерой.

Но фолловерам Насти Каменских не понравился тот факт, что исполнительница вместе с семьей покинула родную страну на фоне угроз Российской Федерации и обострения конфликта на Донбассе.

Многие начали писать о том, что они не патриоты: "Крысы первыми бегут с корабля. Можете не возвращаться", "А слабо как Вакарчук на стеклянном мосту спеть в такой сложный период? Убежать в Испанию и оттуда дарить песни? Что же вы как крысы убегаете?", "Очень патриотично, уехать в поездку, а в Инстаграмме постить флаги... Фу ((( Можно уже не возвращаться!", "Что, тоже свалила? Как только запахло жареным, так сразу все свалили за бугор", "Да, презентация песни в данное время очень актуальна! Причем из Испании", "Не возвращайся, "патриот". Живи в Испании со своим мужем", — написали в комментариях подписчики.





Каменских пока никак не отреагировала на волну хейта, лишь опубликовала следующий пост, в котором написала: "My Ukraine" и загрузила видео, где развивается украинский флаг на фоне Киева.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская артистка НастяКаменских полностью обнажилась в бассейне.

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