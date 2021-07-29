Настя Каменских полностью обнажилась в бассейне (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
34-летняя украинская исполнительница Настя Каменских любит демонстрировать свое шикарное тело и недавно порадовала подписчиков новым пикантным снимком.
Настя Каменских / Фото: @kamenskux
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала обнаженный кадр, на нем Настя позирует в бассейне, облокотившись на бортик. Обнаженную грудь певица прикрыла руками, а голые ягодицы слегка размыла с помощью фотошопа. Волосы артистка собрала в пучок и продемонстрировала лицо без макияжа.
В публикации, которая собрала более 200 тысяч лайков, Настя Каменских написала, что очень любит просыпаться под звуки пробуждающейся природы. Прежде, чем начать новый день, она плавает в прохладном бассейне и нежится на солнышке.
"Красивая", "Настя какая же ты красивая", "Зачем же размыли такую красоту?", "Великолепно", "Такая молоденькая", "Вот все испортила этим мутным фильтром", "Это роскошь, начинать день не спеша и в удовольствие", "Просто богиня", — написали фолловеры.
Напомним, популярная артистка Настя Каменских является частым пользователем социальной сети Instagram, поэтому регулярно выставляет свои яркие и смелые фотографии. Недавно знаменитость поделилась снимком, который взбудоражил поклонников. Певица стояла перед объективом в одних трусиках с белым кружевом, а обнаженную грудь прикрыла руками.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 42-летняя популярная артистка Ани Лорак отправилась в отпуск в солнечную Турцию вместе со своей 10-летней дочерью Софией, и поделилась первыми кадрами в купальнике. Исполнительница позировала в бассейне в золотистом бикини, демонстрируя свой пышный бюст.
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