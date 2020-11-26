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Можно сравнить с группой "Ласковый май": в чем феномен Верки Сердючки

Украинский продюсер назвал Андрея Данилка гением

сегодня, 21:06
Автор:

Любовь Блажко

Известный украинский продюсер и генеральный директор компании mamamusic Юрий Никитин рассказал о всех артистах, с которыми он работал. Он признался, что больше всего гордится проектом с Андреем Данилко, так как сценический образ Верки Сердючки стал известным во всем мире. 

Можно сравнить с группой "Ласковый май": в чем феномен Верки Сердючки

Андрей Данилко. Фото: rbc.ru

Об этом он рассказал в новом выпуске СЛАВА+. Никитин поделился, что успел посотрудничать с Ириной Билык, Ольгой Горбачевой, группой "НеАнгелы" и Андреем Данилко – именно в его адрес прозвучало больше всего комплиментов от украинского продюсера.

Так, он уверен в том, что феномен Верки Сердючки – это невероятная харизма, искренняя любовь к зрителям и огромная уникальность. 

"Данилко — это гений. Гений, которых рождается 1 на миллион. Хотя, нет — реже. На одном из интервью меня спросили, какие существуют аналоги Сердючки. Я не вспомнил ни одного. Данилко можно сравнить с группой "Ласковый май" или Владимиром Высоцким", — заявил Никитин. 

Он добавил, что тот уровень популярности, которого удалось достичь Андрею – это любовь поклонников на культурологическом уровне, потому что он "свой" для украинского народа. Именно поэтому о нем помнят и говорят, даже в моменты, когда Данилко приостанавливает свою творческую деятельность. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, известный украинский певец признался, что жил с Андреем Данилко. 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H4tyz33X_f0&feature=emb_title&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%A4%D0%9C
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