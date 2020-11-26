Можно сравнить с группой "Ласковый май": в чем феномен Верки Сердючки

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Любовь Блажко
Известный украинский продюсер и генеральный директор компании mamamusic Юрий Никитин рассказал о всех артистах, с которыми он работал. Он признался, что больше всего гордится проектом с Андреем Данилко, так как сценический образ Верки Сердючки стал известным во всем мире.
Андрей Данилко. Фото: rbc.ru
Об этом он рассказал в новом выпуске СЛАВА+. Никитин поделился, что успел посотрудничать с Ириной Билык, Ольгой Горбачевой, группой "НеАнгелы" и Андреем Данилко – именно в его адрес прозвучало больше всего комплиментов от украинского продюсера.
Так, он уверен в том, что феномен Верки Сердючки – это невероятная харизма, искренняя любовь к зрителям и огромная уникальность.
Он добавил, что тот уровень популярности, которого удалось достичь Андрею – это любовь поклонников на культурологическом уровне, потому что он "свой" для украинского народа. Именно поэтому о нем помнят и говорят, даже в моменты, когда Данилко приостанавливает свою творческую деятельность.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, известный украинский певец признался, что жил с Андреем Данилко.
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