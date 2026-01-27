Мужчина отрезал себе губу, нос и уши: все ради того, чтобы выглядеть, как инопланетянин (ФОТО)

Француз Энтони Лоффредо считается одним из самых модифицированных людей в мире. За годы радикальных изменений внешности он превратил собственное тело в арт-объект и получил более 1,2 миллиона подписчиков в Instagram. Его главная цель состоит в том, чтобы выглядеть как существо из другого мира.

Энтони Лоффредо. Фото: the_black_alien_project

Лоффредо начал свой путь трансформаций тела в 26 лет, когда разрезал язык. Впоследствии татуировки покрыли почти все его тело, включая лицо и глаза. Но на этом он не остановился и чтобы походить на инопланетянина мужчина удалил верхнюю губу, части носа и ушей, ампутировал два пальца, установил имплантаты в череп и под кожу, обострил зубы и частично удалил кожу головы.

Энтони Лоффредо до и после татуировок. Фото: the_black_alien_project

Сам Лоффредо называет себя художником, а собственное тело – полотном. Свой путь трансформаций он показывает в the_black_alien_project ("Проект черный пришелец") и объясняет, что не считает модификации увечьем. По его словам, эти изменения помогли ему чувствовать себя лучше и стали формой личной эволюции.

Энтони Лоффредо . Фото: the_black_alien_project

Энтони Лоффредо в последние годы отрастил себе бороду. Фото: the_black_alien_project

Поскольку многие процедуры по модификациям тела незаконны во Франции, Лоффредо вынужден был путешествовать за границу в поисках мастеров, готовых работать с ним. В 2023 году он временно приостановил модификации. Среди его озвученных планов была замена ноги биомеханическим протезом, однако на 2026 год этот этап не реализован.

