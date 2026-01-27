logo_ukra

commentss НОВИНИ Всі новини

Чоловік відрізав собі губу, ніс та вуха: усе заради того, щоб виглядати, як інопланетянин (ФОТО)

Ентоні Лоффредо мріє виглядати як прибулець.

27 січня 2026, 15:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Француз Ентоні Лоффредо вважається одним із найбільш модифікованих людей у світі. За роки радикальних змін зовнішності він перетворив власне тіло на арт-об’єкт і здобув понад 1,2 мільйона підписників в Instagram. Його головна мета у тому, щоб виглядати як істота з іншого світу.

Чоловік відрізав собі губу, ніс та вуха: усе заради того, щоб виглядати, як інопланетянин (ФОТО)

Ентоні Лоффредо. Фото: the_black_alien_project

Лоффредо почав свій шлях трансформацій тіла у 26 років, коли розрізав язик. Згодом татуювання покрили майже все його тіло, включно з обличчям і очима. Але на цьому він не зупинився і щоб бути схожим на інопланетянина чоловік видалив верхню губу, частини носа та вух, ампутував два пальці, встановив імплантати в череп і під шкіру, загострив зуби та частково видалив шкіру голови.

Чоловік відрізав собі губу, ніс та вуха: усе заради того, щоб виглядати, як інопланетянин (ФОТО) - фото 2

Ентоні Лоффредо до та після татуювань. Фото: the_black_alien_project

Сам Лоффредо називає себе художником, а власне тіло полотном. Свій шлях трансформацій він показує в the_black_alien_project ("Проєкт чорний прибулець") та пояснює, що не вважає модифікації каліцтвом. За його словами, ці зміни допомогли йому почуватися краще і стали формою особистісної еволюції.

Чоловік відрізав собі губу, ніс та вуха: усе заради того, щоб виглядати, як інопланетянин (ФОТО) - фото 2

Ентоні ЛоффредоФото: the_black_alien_project

Чоловік відрізав собі губу, ніс та вуха: усе заради того, щоб виглядати, як інопланетянин (ФОТО) - фото 2

Ентоні Лоффредо в останні роки відростив собі бороду. Фото: the_black_alien_project

Оскільки багато процедур з модифікацій тіла є незаконними у Франції, Лоффредо змушений був подорожувати за кордон у пошуках майстрів, готових працювати з ним. У 2023 році він тимчасово призупинив модифікації. Серед його озвучених планів була заміна ноги біомеханічним протезом, однак станом на 2026 рік цей етап не реалізований. 

