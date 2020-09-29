"Мы запомним его таким": скончался знаменитый украинский фотограф

Язык
BTC/USD
10856.10
ETH/USD
360.38
LTC/USD
45.71
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.37
Любовь Блажко
Фотохудожнику Виктору Марущенко было 74 года, и в ночь на вторник его не стало. Об этом сообщил его близкий друг Валерий Милосердов на своей странице в Facebook.
Виктор Марущенко. Фото: zn.ua
Виктор начинал свою профессиональную деятельность еще в 1970-е годы. Сначала он работал штатным фотографом в нескольких популярных изданиях и газетах того времени, но потом решил строить свою карьеру самостоятельно. Он стал независимым автором шикарных снимков, которые публиковались в зарубежных и отечественных изданиях. Работы Виктора часто участвовали на выставках в США, Франции, Германии, Словакии, Бразилии, Польше и Канаде. Также его авторский проект, который был посвящен Чернобылю, был представлен на Венецианской биеннале в Италии в 2001 году. За всю свою карьеру фотограф провел около 60 персональных выставок, а множество его работ сохраняется в музеях и галереях.
В 2004 году фотограф открыл собственную Школу фотографии Виктора Марущенко, которая работает и сейчас.
Также мы писали, прямо на пороге театра: скончался известный актер.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости