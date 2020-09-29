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Главная Новости Звезды персона "Мы запомним его таким": скончался знаменитый украинский фотограф
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"Мы запомним его таким": скончался знаменитый украинский фотограф

В сентябре этого года стало известно, что Виктор Марущенко борется с тяжелым заболеванием

29 сентября 2020, 14:36
Автор:

Любовь Блажко

 Фотохудожнику Виктору Марущенко было 74 года, и в ночь на вторник его не стало. Об этом сообщил его близкий друг Валерий Милосердов на своей странице в Facebook. 

"Мы запомним его таким": скончался знаменитый украинский фотограф

Виктор Марущенко. Фото: zn.ua

Виктор начинал свою профессиональную деятельность еще в 1970-е годы. Сначала он работал штатным фотографом в нескольких популярных изданиях и газетах того времени, но потом решил строить свою карьеру самостоятельно. Он стал независимым автором шикарных снимков, которые публиковались в зарубежных и отечественных изданиях. Работы Виктора часто участвовали на выставках в США, Франции, Германии, Словакии, Бразилии, Польше и Канаде. Также его авторский проект, который был посвящен Чернобылю, был представлен на Венецианской биеннале в Италии в 2001 году. За всю свою карьеру фотограф провел около 60 персональных выставок, а множество его работ сохраняется в музеях и галереях. 

В 2004 году фотограф открыл собственную Школу фотографии Виктора Марущенко, которая работает и сейчас. 

"Сегодня ночью не стало основателя нашей Школы — Виктора Марущенко. Мы запомним его таким: Мастером своего дела и Человеком с большой буквы. Высказываем самые искренние соболезнования его родным и близким. Школа фотографии Виктора Марущенко продолжает работать. Навеки в наших сердцах", — написано на официальной странице Школы фотографии в социальных сетях. 

Также мы писали, прямо на пороге театра: скончался известный актер.


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