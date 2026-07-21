На фронте погиб актер Евгений Бушмакин, известный по фильму "Бешеная свадьба" (ФОТО)

На войне погиб украинский актер Евгений Бушмакин, которому было 45 лет. О смерти артиста сообщила режиссер и его близкая подруга Тоня Ноябрева, назвав это известие личной трагедией.

На войне погиб актер Евгений Бушмакин

О гибели актера Тоня Ноябрева написала в своем Instagram 21 июля. Подробности об обстоятельствах его смерти режиссер не сообщила, однако эмоционально отреагировала на потерю.

"Просто не могу ни дышать, ни говорить. Женя погиб, у меня словно вырвали сердце", — написала Ноябрева.

Она также рассказала, как Евгений Бушмакин оказался на фронте. По ее словам, актера остановили представители территориального центра комплектования, после чего он был мобилизован и проходил службу в штурмовой бригаде.

Режиссер вспоминает, что Бушмакин не был профессиональным военным. Она подчеркнула, что он любил свою профессию, детей и мечтал вернуться в семью.

"Он не умел воевать, он любил детей и очень хотел увидеть сына. Он был выдающимся актером, преподавателем и другом", — отметила Ноябрева.

Евгений Бушмакин родился 28 мая 1981 года в Полтаве. В 2005 году окончил режиссерский факультет Киевского национального университета культуры и искусств. За годы творческой карьеры сыграл десятки ролей в кино и телевидении.

Среди самых известных работ актера фильмы "Бешеная свадьба", "Герой моего времени", "День независимости" и "Все будет хорошо". Именно роль в ленте "Герой моего времени" принесла ему номинацию на престижную украинскую кинопремию "Золотая Дзига" в категории "Лучший актер".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на войне погиб актер из "Слуги народа" и "Крипосной" Иван Кононенко