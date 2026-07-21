На фронте погиб актер Евгений Бушмакин, известный по фильму "Бешеная свадьба" (ФОТО)

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Slava Kot
На войне погиб украинский актер Евгений Бушмакин, которому было 45 лет. О смерти артиста сообщила режиссер и его близкая подруга Тоня Ноябрева, назвав это известие личной трагедией.
На войне погиб актер Евгений Бушмакин
О гибели актера Тоня Ноябрева написала в своем Instagram 21 июля. Подробности об обстоятельствах его смерти режиссер не сообщила, однако эмоционально отреагировала на потерю.
Она также рассказала, как Евгений Бушмакин оказался на фронте. По ее словам, актера остановили представители территориального центра комплектования, после чего он был мобилизован и проходил службу в штурмовой бригаде.
Режиссер вспоминает, что Бушмакин не был профессиональным военным. Она подчеркнула, что он любил свою профессию, детей и мечтал вернуться в семью.
Евгений Бушмакин родился 28 мая 1981 года в Полтаве. В 2005 году окончил режиссерский факультет Киевского национального университета культуры и искусств. За годы творческой карьеры сыграл десятки ролей в кино и телевидении.
Среди самых известных работ актера фильмы "Бешеная свадьба", "Герой моего времени", "День независимости" и "Все будет хорошо". Именно роль в ленте "Герой моего времени" принесла ему номинацию на престижную украинскую кинопремию "Золотая Дзига" в категории "Лучший актер".