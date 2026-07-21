На фронті загинув актор Євген Бушмакін, відомий за фільмом "Скажене весілля" (ФОТО)

На війні загинув український актор Євген Бушмакін, якому було 45 років. Про смерть артиста повідомила режисерка та його близька подруга Тоня Ноябрьова, назвавши цю звістку особистою трагедією.

На війні загинув актор Євген Бушмакін

Про загибель актора Тоня Ноябрьова написала у своєму Instagram 21 липня. Подробиць щодо обставин його смерті режисерка не повідомила, однак емоційно відреагувала на втрату.

"Просто не можу ані дихати, ані говорити. Женя загинув, у мене ніби вирвали серце", — написала Ноябрьова.

Вона також розповіла, як Євген Бушмакін опинився на фронті. За її словами, актора зупинили представники територіального центру комплектування, після чого він був мобілізований і проходив службу у штурмовій бригаді.

Режисерка згадує, що Бушмакін не був професійним військовим. Вона наголосила, що він любив свою професію, дітей і мріяв повернутися до родини.

"Він не вмів воювати, він любив дітей і дуже хотів побачити сина. Він був видатним актором, викладачем і другом", — зазначила Ноябрьова.

Євген Бушмакін народився 28 травня 1981 року в Полтаві. У 2005 році він закінчив режисерський факультет Київського національного університету культури і мистецтв. За роки творчої кар'єри зіграв десятки ролей у кіно та на телебаченні.

Серед найвідоміших робіт актора фільми "Скажене весілля", "Герой мого часу", "День незалежності" та "Все буде добре". Саме роль у стрічці "Герой мого часу" принесла йому номінацію на престижну українську кінопремію "Золота Дзиґа" в категорії "Найкращий актор".

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