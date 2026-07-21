logo_ukra

BTC/USD

66246

ETH/USD

1918.68

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.1

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона На фронті загинув актор Євген Бушмакін, відомий за фільмом "Скажене весілля" (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

На фронті загинув актор Євген Бушмакін, відомий за фільмом "Скажене весілля" (ФОТО)

На фронті загинув український актор Євген Бушмакін. Про його смерть повідомила режисерка Тоня Ноябрьова.

21 липня 2026, 16:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

На війні загинув український актор Євген Бушмакін, якому було 45 років. Про смерть артиста повідомила режисерка та його близька подруга Тоня Ноябрьова, назвавши цю звістку особистою трагедією.

На фронті загинув актор Євген Бушмакін, відомий за фільмом "Скажене весілля" (ФОТО)

На війні загинув актор Євген Бушмакін

Про загибель актора Тоня Ноябрьова написала у своєму Instagram 21 липня. Подробиць щодо обставин його смерті режисерка не повідомила, однак емоційно відреагувала на втрату.

"Просто не можу ані дихати, ані говорити. Женя загинув, у мене ніби вирвали серце", — написала Ноябрьова.

Вона також розповіла, як Євген Бушмакін опинився на фронті. За її словами, актора зупинили представники територіального центру комплектування, після чого він був мобілізований і проходив службу у штурмовій бригаді.

На фронті загинув актор Євген Бушмакін, відомий за фільмом ”Скажене весілля” (ФОТО) - фото 2

Режисерка згадує, що Бушмакін не був професійним військовим. Вона наголосила, що він любив свою професію, дітей і мріяв повернутися до родини.

"Він не вмів воювати, він любив дітей і дуже хотів побачити сина. Він був видатним актором, викладачем і другом", — зазначила Ноябрьова.

На фронті загинув актор Євген Бушмакін, відомий за фільмом ”Скажене весілля” (ФОТО) - фото 2

Євген Бушмакін народився 28 травня 1981 року в Полтаві. У 2005 році він закінчив режисерський факультет Київського національного університету культури і мистецтв. За роки творчої кар'єри зіграв десятки ролей у кіно та на телебаченні.

Серед найвідоміших робіт актора фільми "Скажене весілля", "Герой мого часу", "День незалежності" та "Все буде добре". Саме роль у стрічці "Герой мого часу" принесла йому номінацію на престижну українську кінопремію "Золота Дзиґа" в категорії "Найкращий актор".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на війні загинув актор з "Слуги народу" та "Кріпосної" Іван Кононенко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини