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На конкурсе "Мисс Вселенной" пытались "помирить" украинку и россиянку (ФОТО)

Усанова была не рада такому знакомству

9 ноября 2023, 23:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Уже 18 ноября пройдет конкурс красоты "Мисс Вселенная". Будет принимать это масштабное шоу красоты Сальвадор. Красавицы из всех стран мира уже приехали на локацию, некоторые даже познакомились.

На конкурсе "Мисс Вселенной" пытались "помирить" украинку и россиянку (ФОТО)

Ангелина Усанова (фото из открытых источников)

Нашу страну в этот раз представляет Ангелина Усанова. Украинка уже была на вечеринке-открытии, где ее разместили рядом с конкурсанткой из РФ. Такое размещение не очень понравилось украинской участнице, что было видно по выражению ее лица.


На вечеринку российская конкурсантка выбралась в платье багрового цвета. Поэтому образ россиянки показался символическим, ведь именно ее страна каждый день бомбит города и села Украины, устраивая геноцид украинских граждан.

Там участница из РФ сказала, что представляет государство с "крупнейшей культурой". Но она не вспомнила, что теперь русская культура — значит обстреливать, мародерить и уничтожать украинцев.

Украинка Ангелина Усанова победила в конкурсе Мисс-Украина-2023. Представляет нашу страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная 2023" 18 ноября 2023 года, который пройдет в Сан-Сальвадоре.

Еще она известна как певица, автор песен и музыки. Пишет и поет песни о мире, экологии и любви. Усанова имеет статус мастера йоги.

На конкурсе ”Мисс Вселенной” пытались ”помирить” украинку и россиянку (ФОТО) - фото 2
На конкурсе ”Мисс Вселенной” пытались ”помирить” украинку и россиянку (ФОТО) - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали об очередном скандале на сцене "Мисс Вселенная". Недавно в американском городе Новый Орлеан проходил финал конкурса красоты "Мисс Вселенная". Несмотря на войну, которую развязала и продолжает вести Российская Федерация, делегатка этой страны Анна Линникова участвовала в отборе.

Представительница России была одета в розовый купальник и имела накидку молочного цвета. В момент позирования на сцене девушка показала средний палец, после чего, улыбаясь, покинула сцену шоу.




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