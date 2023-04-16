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На Пасху София Ротару обратилась к поклонникам на украинском языке

София Ротару нарушила молчание в светлый христианский праздник Воскресения Христова

сегодня, 22:45
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Автор:

Лиля Воробьева

Звездная исполнительница София Ротару на Пасху пообщалась со своими фанатами и всеми согражданами — явление во время войны редкое. Певица, которая всегда была окружена многочисленными поклонниками, сейчас живет практически одиноко.

На Пасху София Ротару обратилась к поклонникам на украинском языке

София Ротару (фото из открытых источников)

Но не поздравить всех с праздником, имеющим особое и святое место в сердце каждого православного христианина, она не смогла.


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Поэтому обратилась к поклонникам на украинском языке.

В сторис звезды привлекает внимание праздничная фотография — есть здесь кулич, перепелиные яйца и веточки ивы. Именно так Ротару поздравляет всех с Пасхальными праздниками.

"Любви вам, надежды, силы и веры! Христос Воскрес!"- написала звезда.

До военного вторжения ее семья, как и многие другие, собиралась в доме звезды. Но в этом году Пасха будет не такой радостной – внуки за границей, и домой не наведаются. Еще в семье сына Ротару Руслана произошло несчастье – умерла его теща, ранее часто гостившая вместе со всеми домашними.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что София Ротару "послала" россиян в Дубай. Звездная исполнительница София Ротару отказалась выступить на корпоративе для россиян в Дубае, хотя они предлагали сумасшедшую сумму гонорара. .По словам российской модели Анны Калашниковой, на которую ссылаются российские СМИ, звезды называли крупную сумму — 100 тысяч евро за то, чтобы она спела, однако Ротару не согласилась. Как говорит Калашникова, звезда очень переживает за войну в своей стране и потому не может собраться. При этом певица ранее говорила, что она аполитична, но с началом полномасштабной войны РФ, Ротару находится в своей стране, оказывает помощь ВСУ и реагирует на ужасы военного вторжения.

 



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Источник: https://www.instagram.com/sofiarotaru.official/
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