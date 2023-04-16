На Пасху София Ротару обратилась к поклонникам на украинском языке

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Лиля Воробьева
Звездная исполнительница София Ротару на Пасху пообщалась со своими фанатами и всеми согражданами — явление во время войны редкое. Певица, которая всегда была окружена многочисленными поклонниками, сейчас живет практически одиноко.
София Ротару (фото из открытых источников)
Но не поздравить всех с праздником, имеющим особое и святое место в сердце каждого православного христианина, она не смогла.
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Поэтому обратилась к поклонникам на украинском языке.
В сторис звезды привлекает внимание праздничная фотография — есть здесь кулич, перепелиные яйца и веточки ивы. Именно так Ротару поздравляет всех с Пасхальными праздниками.
"Любви вам, надежды, силы и веры! Христос Воскрес!"- написала звезда.
До военного вторжения ее семья, как и многие другие, собиралась в доме звезды. Но в этом году Пасха будет не такой радостной – внуки за границей, и домой не наведаются. Еще в семье сына Ротару Руслана произошло несчастье – умерла его теща, ранее часто гостившая вместе со всеми домашними.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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