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На певицу из Украины набросилась прохожая в Москве

Певица Елка снималась в клипе, но не так, как хотелось прохожей

11 февраля 2024, 23:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывшая украинка, а теперь российская певица Йолка, уже давно живущая и работающая в РФ и не осуждающая жестокую войну террористической страны на своей родине, продолжая веселить своими песнями жителей РФ, стала участницей неприятной ситуации на территории террористической Москвы.

На певицу из Украины набросилась прохожая в Москве

Певица Елка (фото из открытых источников)

Как сообщает российский пропагандистский телеграмм-канал "Звездач" , певица с представителями своей команды сняла свою проходку на улице, но наблюдавшая за съемками россияне то. как исполняет это певица, не понравилось:

"Надо иметь прыгучность какую-то! Молодая же. Ну, когда в полете. А то пошла, как эта...", — высказалась, как эксперт, жительница города.

"Критику Елка восприняла спокойно и на второй дубль исправилась, а женщина осталась довольна", – написали российские журналисты.

Кстати, артистка Елка, которая родилась в Ужгороде, еще ни разу ничего не сказала о войне в своей бывшей стране. Тем более что артистка не только никого не осуждает, но молча продолжает развлекать и веселить своими концертными выступлениями жителей РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица с Украины упала прямо у сцены в Москве . Опальная исполнительница Анна Седокова, забывшая о своей стране и сейчас выступающая в России, во время концерта упала недалеко от сцены. Она запланировала выступление в российской столице, но вот "налаживала" еще до начала концертного действа.

Предательница поделилась своими "страданиями" с представителями российских СМИ. Как утверждает Седокова, она оступилась и улетела со ступенек, потому что намеревалась помахать своей дочери перед тем, как выйти на сцену.
 



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