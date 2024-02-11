Бывшая украинка, а теперь российская певица Йолка, уже давно живущая и работающая в РФ и не осуждающая жестокую войну террористической страны на своей родине, продолжая веселить своими песнями жителей РФ, стала участницей неприятной ситуации на территории террористической Москвы.

Певица Елка (фото из открытых источников)

Как сообщает российский пропагандистский телеграмм-канал "Звездач" , певица с представителями своей команды сняла свою проходку на улице, но наблюдавшая за съемками россияне то. как исполняет это певица, не понравилось:

"Надо иметь прыгучность какую-то! Молодая же. Ну, когда в полете. А то пошла, как эта...", — высказалась, как эксперт, жительница города.

"Критику Елка восприняла спокойно и на второй дубль исправилась, а женщина осталась довольна", – написали российские журналисты.

Кстати, артистка Елка, которая родилась в Ужгороде, еще ни разу ничего не сказала о войне в своей бывшей стране. Тем более что артистка не только никого не осуждает, но молча продолжает развлекать и веселить своими концертными выступлениями жителей РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица с Украины упала прямо у сцены в Москве . Опальная исполнительница Анна Седокова, забывшая о своей стране и сейчас выступающая в России, во время концерта упала недалеко от сцены. Она запланировала выступление в российской столице, но вот "налаживала" еще до начала концертного действа.

Предательница поделилась своими "страданиями" с представителями российских СМИ. Как утверждает Седокова, она оступилась и улетела со ступенек, потому что намеревалась помахать своей дочери перед тем, как выйти на сцену.

