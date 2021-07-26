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На яхту Дэвида Бекхэма наведалась полиция: что произошло

На яхту экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма во время отдыха с семьей наведалась итальянская полиция: что случилось

сегодня, 20:20
Автор:

Светлана Шкурупий

На прошлой неделе семья Бекхэмов в полном составе отправилась в Италию, и во время отдыха на яхте в районе побережья Амальфи, к ним нежданно нагрянула местная полиция. Инцидент, в котором были замешаны дети английского футболиста, закончился мирно.

На яхту Дэвида Бекхэма наведалась полиция: что произошло

Дэвид Бекхэм | @davidbeckham

Издание The Sun сообщает, что 16-летний сын и 10-летняя дочь экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" начали кататься возле яхты на водных мотоциклах. Они были в спасательных жилетах, да и на воде дети не пробыли и 10 минут, как к судну прибыла местная полиция. Сотрудники объяснили, что в Италии на гидроциклах нельзя кататься лицам, не достигнувшим 18-летнего возраста. После такого замечания, дети Дэвида и Виктории сразу вернулись на борт и глава семейства показал все необходимые документы.

Полицейские пообщались с Бекхэмом приблизительно 45 минут и мирно уладили инцидент. Конечно же, они узнали бывшего футболиста и сделали с ним несколько фотографий.

Напомним, что популярный стриминговий сервис Netflix намерен снять документальный мини-сериал о семействе Бекхэмов. Между сторонами уже подписан контракт. Компания приобрела за 20 миллионов долларов архивные видео семейных торжеств, видео из дней рождений и записи первых свиданий звездной пары, которые войдут в киноленту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Виктория Бекхэм не перестает радовать своих поклонников счастливыми семейными снимками, ведь ее крепкая и дружная семья может стать примером абсолютно для каждого. На этот она раз опубликовала фотографию, на которой можно увидеть, как Дэвид Бекхэм целует свою 10-летнюю дочь Харпер.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/15682147/david-beckham-holiday-police-cruz-harper-amalfi-coast/
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