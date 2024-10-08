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Начинает лечиться: певице с Украины "сорвало крышу" из-за детей

Тодоренко уже записалась на прием к специалисту

8 октября 2024, 23:40 comments1088
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Лиля Воробьева

Бывшая украинская ведущая, а ныне поклонница российской пропаганды Регина Тодоренко, проживающая в РФ и не говорящая о войне в Украине, вместе со своим мужем-путинистом Владом Топаловым воспитывает двух сыновей — Михаила и Мирослава. В одном из интервью она рассказала о своих переживаниях за детей.

Начинает лечиться: певице с Украины "сорвало крышу" из-за детей

Регина Тодоренко (фото из открытых источников)

Как сообщают российские СМИ, Тодоренко находится в состоянии паники из-за вопроса воспитания сыновей.

"Как же тяжело отдавать детей в детский сад. Во-первых, я тревожная мать. Кто-то удивится, но мне очень сложно делегировать заботу о ребенке кому-то другому. И речь идет не только о воспитателях в саду. Мне и с нянями тяжело. Сначала я просто сидела, как наседка, и следила за каждым движением няни, за каждым ее взглядом. Во-вторых, у Влада был очень травматический опыт: проведенное детство в Англии вдали от близких. это крайне тяжело дается с сыновьями", — поделилась ведущая.

Тодоренко также призналась, что по собственному положению планирует обратиться к специалисту.

"Все это, конечно же, передается нашим детям, и мы не можем спокойно отдать их в детский сад или в какую-нибудь школу. Нам сложно. Соответственно, сложно и детям. И сегодня день, когда Мишанька снова пошел в детский сад... Это уже третья попытка. Завтра у меня сессия с психологом по поводу моей тревожности, гиперконтроля и сепарации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у российской певицы, которая испытывает проблемы с алкоголем , экстремально похудела. Российская певица Максим, ранее отменившая несколько концертов из-за проблем с алкоголем, вызвала беспокойство среди своих поклонников из-за резких изменений во внешности. Пропагандистские СМИ сообщают, что во время медицинского обследования стало очевидно, что певица сильно похудела.



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Источник: https://www.starhit.ru/novosti/todorenko-v-panike-iz-za-rebenka-zavtra-sessiya-s-psikhologom-po-povodu-moei-trevozhnosti-giperkontrolya-5889605/
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