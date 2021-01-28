Надела на лицо бюстгальтер: Alyona Alyona повеселила своих поклонников (ВИДЕО)

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Любовь Блажко
Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona любит пошутить над собой, поэтому она не побоялась повторить популярный тренд из приложения TikTok. Его суть заключалась в том, что пользователи публиковали видео, в котором использовали бюстгальтер вместо защитной маски. Подобное сделала и Alyona Alyona, только результат превзошел все ожидания.
alyona alyona. Фото: studio 21
Так, знаменитость надела бюстгальтер себе на лицо, но он оказался настолько большим что закрыл полностью все лицо девушки. Поклонники были в восторге от увиденного, ведь такая шутка очень их развеселила.
Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в TikTok. Изначально показывается оригинал ролика, а затем идет пародия на него Alyona Alyona. Фанаты не пожалели для своего кумира множество приятных слов и комплиментов:
"Я упала с дивана от смеха", "Сделайте глаза и будете мухой", "Ой, я не могу. Ржу на повторе. У самой такой же почти", "Супер! Просто ору", "Я сейчас умру от смеха".
Добавим, Alyona Alyona является популярной украинской рэп-певицей, которая самостоятельно пишет тексты для своих будущих хитов. Писать начала она еще в детстве, однако решилась показать их на широкую публику только когда ей было 27 лет. В апреле 2019 года вышел ее дебютный альбом под названием "Пушка".
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