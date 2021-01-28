Надела на лицо бюстгальтер: Alyona Alyona повеселила своих поклонников (ВИДЕО)

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona любит пошутить над собой, поэтому она не побоялась повторить популярный тренд из приложения TikTok. Его суть заключалась в том, что пользователи публиковали видео, в котором использовали бюстгальтер вместо защитной маски. Подобное сделала и Alyona Alyona, только результат превзошел все ожидания.

alyona alyona. Фото: studio 21

Так, знаменитость надела бюстгальтер себе на лицо, но он оказался настолько большим что закрыл полностью все лицо девушки. Поклонники были в восторге от увиденного, ведь такая шутка очень их развеселила.

Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в TikTok. Изначально показывается оригинал ролика, а затем идет пародия на него Alyona Alyona. Фанаты не пожалели для своего кумира множество приятных слов и комплиментов:

"Я упала с дивана от смеха", "Сделайте глаза и будете мухой", "Ой, я не могу. Ржу на повторе. У самой такой же почти", "Супер! Просто ору", "Я сейчас умру от смеха".

Добавим, Alyona Alyona является популярной украинской рэп-певицей, которая самостоятельно пишет тексты для своих будущих хитов. Писать начала она еще в детстве, однако решилась показать их на широкую публику только когда ей было 27 лет. В апреле 2019 года вышел ее дебютный альбом под названием "Пушка".

Как сообщало издание "Комментарии", Alyona Alyona удивила смелыми фотографиями. Популярная украинская исполнительница на своей странице в социальных сетях затронула важную тему, о которой многие стесняются говорить. Так, alyona alyona в своем посте заявила, что большинство женщин боятся говорить о волосах на лице. В современном мире, конечно же, найдется не один способ, чтобы быстро и безболезненно от них избавиться. Однако если взять, например, 14-летних подростков, то они боятся об этом сказать и у них появляется куча комплексов из-за этой проблемы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!