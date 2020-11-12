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Надя Дорофеева показала горячее фото в новом имидже

Надя Дорофеева интригует новыми публикациями

сегодня, 21:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Надя Дорофеева показала горячее фото в новом имидже

Надя Дорофеева (фото из открытых источников)

Популярная артистка Надежда Дорофеева, которая недавно предстала в дерзком образе, интригует подписчиков новыми публикациями. Знаменитость показала "кусочки" видео и фотографию, продемонстрировав свой новый образ.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фотографию, на которой позирует в ультракороткой юбке и топе, а в руках "держит" огонь. Кадр получился очень красивым и атмосферным. Стоит отметить, что из жгучей брюнетки Надя перекрасилась в пепельный блонд, и поклонники позитивно оценили ее перевоплощение.

Артистка сделала несколько публикаций, в которых намекает на первую сольную песню и клип и, по всей видимости, он будет связан с огнем: "Как интересно уже увидеть и услышать", "Кажется премьера будет шикарной", "Образ огонь", — комментирую подписчики.

Напомним, что 30 октября группа "Время и Стекло" поставила финальную точку в своей карьере, ведь ребята отыграли последний концерт в дуэте.  О своем распаде они заявили еще в марте 2020 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что артистка Надя Дорофеева протаранила соседский автомобиль.


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