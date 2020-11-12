Надя Дорофеева показала горячее фото в новом имидже

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Светлана Шкурупий
Надя Дорофеева (фото из открытых источников)
Популярная артистка Надежда Дорофеева, которая недавно предстала в дерзком образе, интригует подписчиков новыми публикациями. Знаменитость показала "кусочки" видео и фотографию, продемонстрировав свой новый образ.
На своей странице в Instagram певица опубликовала фотографию, на которой позирует в ультракороткой юбке и топе, а в руках "держит" огонь. Кадр получился очень красивым и атмосферным. Стоит отметить, что из жгучей брюнетки Надя перекрасилась в пепельный блонд, и поклонники позитивно оценили ее перевоплощение.
Артистка сделала несколько публикаций, в которых намекает на первую сольную песню и клип и, по всей видимости, он будет связан с огнем: "Как интересно уже увидеть и услышать", "Кажется премьера будет шикарной", "Образ огонь", — комментирую подписчики.
Напомним, что 30 октября группа "Время и Стекло" поставила финальную точку в своей карьере, ведь ребята отыграли последний концерт в дуэте. О своем распаде они заявили еще в марте 2020 года.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что артистка Надя Дорофеева протаранила соседский автомобиль.
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