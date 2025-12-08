"Находится в коме": появились новые нелестные новости о состоянии известного украинского певца



















Состояние здоровья известного певца Степана Гиги продолжает тревожить его поклонников — в сети появилась информация об ампутации ноги артиста. Журналист Виталий Глагола подтвердил эти данные и рассказал детали о нынешнем состоянии исполнителя.

Степан Гига (фото из открытых источников)

проблемы со здоровьем – ему сделали операцию в одной из львовских клиник. Позже блоггер-обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов сообщил, что певцу ампутировали ногу.

Концертный директор Петр Добромильский в комментарии ТСН.ua отметил, что Гига находится в сознании и под постоянным наблюдением врачей.








