"Находится в коме": появились новые нелестные новости о состоянии известного украинского певца

Лиля Воробьева
Состояние здоровья известного певца Степана Гиги продолжает тревожить его поклонников — в сети появилась информация об ампутации ноги артиста. Журналист Виталий Глагола подтвердил эти данные и рассказал детали о нынешнем состоянии исполнителя.
Степан Гига (фото из открытых источников)проблемы со здоровьем – ему сделали операцию в одной из львовских клиник. Позже блоггер-обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов сообщил, что певцу ампутировали ногу.
Концертный директор Петр Добромильский в комментарии ТСН.ua отметил, что Гига находится в сознании и под постоянным наблюдением врачей.