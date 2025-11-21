Стан вкрай тяжкий: з'явилися нові подробиці про здоров'я Степана Гіги

Український популярний блогер Богдан Беспалов повідомив, що співак Степан Гіга перебуває у вкрай тяжкому стані.

У своєму Telegram-каналі блогер зазначив, що не розкриватиме деталей.

"Підтримка родині та близьким Степана Гіги. Він у дуже важкому стані. З етичних міркувань не публікую подробиці", — написав Богдан.

20 зранку команда Степана Гіги оголосила про скасування його концертів через погіршення стану здоров’я. Співак був госпіталізований, де йому терміново провели операцію.

Медики не розкривають діагноз артиста, його стан характеризують як важкий, але стабільний. Концертний директор Петро Добромільський у коментарі ТСН.ua зазначив, що Гіга перебуває у свідомості та під постійним наглядом лікарів.



"Він у Львові. Наразі нічого не можемо сказати. Згодом буде інформація. Він при тямі. Всі (син і донька — прим. редактора) на місці", — говорить Добромільський.

Промо пере великим концертним туром співак Степан Гіга, виконавець хіта "Цей сон", "Золото Карпат" та інших, у важкому стані після перенесеної операції.

"Дорогі шанувальники, друзі! Змушені повідомити, що найближчі заплановані концерти ми повині скасувати у зв’язку із хворобою Степана Петровича та проведеним терміновим оперативним втручанням", — йдеться в дописі.

