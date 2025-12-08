logo_ukra

Головна Новини Зірки персона "Перебуває у комі": з'явились нові невтішні новини про стан відомого українського співака
НОВИНИ

"Перебуває у комі": з'явились нові невтішні новини про стан відомого українського співака

Стан Степана Гіги оцінюється як вкрай тяжкий.

8 грудня 2025, 22:45
Автор:
avatar

Лиля Воробьева








 Стан здоров'я відомого співака Степана Гіги продовжує тривожити його прихильників — у мережі з’явилась інформація про ампутацію ноги артиста. Журналіст Віталій Глагола підтвердив ці дані та розповів деталі щодо нинішнього стану виконавця.

"Перебуває у комі": з'явились нові невтішні новини про стан відомого українського співака

Степан Гіга (фото з відкритих джерел)

проблеми зі здоров’ям — йому зробили операцію в одній із львівських клінік. Пізніше блогер-оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов повідомив, що співаку ампутували ногу.

Концертний директор Петро Добромільський у коментарі ТСН.ua зазначив, що Гіга перебуває у свідомості та під постійним наглядом лікарів.




 



Джерело: https://t.me/VGlagola
