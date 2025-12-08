"Перебуває у комі": з'явились нові невтішні новини про стан відомого українського співака



















Стан здоров'я відомого співака Степана Гіги продовжує тривожити його прихильників — у мережі з’явилась інформація про ампутацію ноги артиста. Журналіст Віталій Глагола підтвердив ці дані та розповів деталі щодо нинішнього стану виконавця.

Степан Гіга (фото з відкритих джерел)

проблеми зі здоров’ям — йому зробили операцію в одній із львівських клінік. Пізніше блогер-оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов повідомив, що співаку ампутували ногу.

Концертний директор Петро Добромільський у коментарі ТСН.ua зазначив, що Гіга перебуває у свідомості та під постійним наглядом лікарів.







