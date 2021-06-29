Наоми Кэмпбелл впервые вышла в свет после рождения дочери

Супермодель впервые посетила публичное мероприятие после того, как сообщила миру о рождении своей дочери. Светский прием состоялся в Лос-Анджелесе. Его ежегодно проводит телеканал Black Entertainment Television. Об этом сообщает

Наоми Кэмпбелл (фото из открытых источников)

HELLO.

27 июня в театре Microsoft в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии BET Awards. Ежегодно ее устраивает телеканал Black Entertainment Television и награждает звезд и выдающихся личностей за достижения в сферах кино, музыки, спорта и других. Причем традиционно номинантами премии становятся афроамериканцы и другие представители национальных меньшинств США.

Среди почетных гостей вечера — 51-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл. Для "черной пантеры" этот выход стал первым с момента рождения дочери — о рождении первого ребенка модель сообщила полтора месяца назад. На премию Наоми пришла в золотом платье Gucci. К слову, у нее была особая роль — она объявила победителя в одной из номинаций.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что 18 мая супермодель Наоми Кэмпбелл рассказала всему миру, что впервые стала матерью. На свет появилась дочь, имя которой пока держится в тайне. Также "черная пантера" тщательно скрывает отца ребенка. Таблоидам не удалось узнать никаких подробностей об их отношениях и рождении ребенка.

С пополнением в семье Наоми поздравили Марк Джейкобс, Риккардо Тиши и Донателла Версаче, главный редактор британского Vogue Эдвард Еннинфулл, актрисы Зои Салдана и Софи Тернер, певица Рита Ора, модели Ева Герцигова, Хелена Кристенсен, Адут Акеч и многие другие.









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