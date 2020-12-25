"Народ, работайте над собой": украинская певица удивила откровенным снимком

Анастасия Приходько. instagram.com/prykhodko_official

Известная украинская исполнительница Анастасия Приходько приятно ошеломила своих поклонников, опубликовав на своей странице в социальных сетях откровенный снимок.

Певица решила устроить себе праздничную фотосессию, выбрав для этого ванну с лепестками цветов. На снимке знаменитость лежит в ванной, на ней черный шелковый топ и видны ее ягодицы.

Под смелой фотографией артистка поделилась своими впечатлениями о 2020 годе. Так, Анастасия призналась, что на этот год у нее были немного иные планы. К примеру, она хотела снова вернуться в творчество, но пока этому не суждено было сбыться. Потому что пока она планировала, как будет выглядеть ее новый сценический образ, в аэропорту она узнала о пандемии коронавируса.

"Сбудутся ли они, я не знаю. Но, я все же буду ждать окончания карантина и начинать работать! P.S. Причём тут это фото, спросите вы? Резюмирую кратко свой итог! Это фото, а точнее моя оголённая половинка, как бы намекает: мне плевать на мнение хейтеров и неудачников, которые, могут только выливать своя яд, обсуждая чужую жизнь. Народ, работайте над собой! Поступайте так, как считаете со своей жизнью, разгребайте свои завалы. И да будет вам счастье в новом 2021! P.S. Ну, а фото красивое, согласитесь", — призналась Приходько.

Новая фотография украинской звезды вызвала настоящий фурор в комментариях. Подписчики отметили, что она выглядит просто превосходно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Алина Гросу призналась, что ей не хватает бывшего мужа. Популярная исполнительница в интервью изданию "Телеграф" рассказала о тех подробностях своей жизни, о которых до сих пор говорить не решалась. Так, знаменитость впервые поделилась, что решение о разводе было поспешным. Гросу объяснила, что в их отношениях были разные периоды: они то сходились, то снова расставались.

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