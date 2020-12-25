"Народ, работайте над собой": украинская певица удивила откровенным снимком

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Любовь Блажко
Анастасия Приходько. instagram.com/prykhodko_official
Известная украинская исполнительница Анастасия Приходько приятно ошеломила своих поклонников, опубликовав на своей странице в социальных сетях откровенный снимок.
Певица решила устроить себе праздничную фотосессию, выбрав для этого ванну с лепестками цветов. На снимке знаменитость лежит в ванной, на ней черный шелковый топ и видны ее ягодицы.
Под смелой фотографией артистка поделилась своими впечатлениями о 2020 годе. Так, Анастасия призналась, что на этот год у нее были немного иные планы. К примеру, она хотела снова вернуться в творчество, но пока этому не суждено было сбыться. Потому что пока она планировала, как будет выглядеть ее новый сценический образ, в аэропорту она узнала о пандемии коронавируса.
Новая фотография украинской звезды вызвала настоящий фурор в комментариях. Подписчики отметили, что она выглядит просто превосходно.
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