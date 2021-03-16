Наряд с красной дорожки «Грэмми 2021» стал мемом (ФОТО)

Необычный наряд, в котором 21-летняя американская певица Ноа Сайрус, блистала на красной дорожке церемонии "Грэмми-2021" рассмешил сеть и стал мемом.

Ноа Сайрус (фото из открытых источников)

Платье младшей сестры Майли Сайрус, пожалуй, стало самым обсуждаемым на мероприятии. Девушка пришла в эпатажном белом наряде от французского бренда Schiaparelli Couture, сзади которого была огромная драпировка, создаваемая платью дополнительный фон. Именно эта накидка и стала поводом для шуток в социальных сетях.

Пользователи начали сравнивать наряд знаменитости с различными вещами, например, использованной салфеткой, постельным бельем, попкорном и даже туалетной бумагой.

Многие отметили, что певице просто очень трудно было вылезти из постели, поэтому она забрала ее с собой на церемонию "Грэмми".

Noah Cyrus dressed as my bed for the #GRAMMYs pic.twitter.com/euq2Ab7qBL — Vaughn Ramdeen (@vaughnramdeen) March 14, 2021

"Не завидую тому, кто сегодня сидел в зале позади Ноа", "Я думала, что потеряла свой носовой платок. Нет, вот же он", "Ноа Сайрус на самом деле выглядит как кусок попкорна", "Когда ты встала, и постель встала вместе с тобой", — написали юзеры.

Please Noah Cyrus looks like a crumpled up tissue pic.twitter.com/woDv6MrNbU — ᴮᴱ IMISSYNGIIIIIIII ⁷ (@yooongers1) March 14, 2021

А вот отец Ноа Сайрус отметил, что его младшая дочь выглядела в этом платье великолепно, она была "словно ангел".

Напомним, что в ночь на 15 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной премии "Грэмми-2021". Мировые знаменитости имели возможность похвастаться своими роскошными нарядами. Кто запомнился больше всех, узнайте в нашем материале.

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