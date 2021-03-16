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Наряд с красной дорожки «Грэмми 2021» стал мемом (ФОТО)

Этот наряд сравнили с постельным бельем, салфеткой и туалетной бумагой

сегодня, 14:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Необычный наряд, в котором 21-летняя американская певица Ноа Сайрус, блистала на красной дорожке церемонии "Грэмми-2021" рассмешил сеть и стал мемом. 

Наряд с красной дорожки «Грэмми 2021» стал мемом (ФОТО)

Ноа Сайрус (фото из открытых источников)

Платье младшей сестры Майли Сайрус, пожалуй, стало самым обсуждаемым на мероприятии. Девушка пришла в эпатажном белом наряде от французского бренда Schiaparelli Couture, сзади которого была огромная драпировка, создаваемая платью дополнительный фон. Именно эта накидка и стала поводом для шуток в социальных сетях. 

Пользователи начали сравнивать наряд знаменитости с различными вещами, например, использованной салфеткой, постельным бельем, попкорном и даже туалетной бумагой.

Многие отметили, что певице просто очень трудно было вылезти из постели, поэтому она забрала ее с собой на церемонию "Грэмми".

"Не завидую тому, кто сегодня сидел в зале позади Ноа", "Я думала, что потеряла свой носовой платок. Нет, вот же он", "Ноа Сайрус на самом деле выглядит как кусок попкорна", "Когда ты встала, и постель встала вместе с тобой", — написали юзеры.

А вот отец Ноа Сайрус отметил, что его младшая дочь выглядела в этом платье великолепно, она была "словно ангел".

Напомним, что в ночь на 15 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной премии "Грэмми-2021". Мировые знаменитости имели возможность похвастаться своими роскошными нарядами. Кто запомнился больше всех, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что смешное падение канадского исполнителя Джастина Бибера с моноцикла сделало его героем мемов. С помощью фотошопа Джастин Бибер взял участие в спортивных соревнованиях, был похищен пришельцами и плавал с дельфинами.


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