Наряд с красной дорожки «Грэмми 2021» стал мемом (ФОТО)

Необычный наряд, в котором 21-летняя американская певица Ноа Сайрус, блистала на красной дорожке церемонии "Грэмми-2021" рассмешил сеть и стал мемом.

Ноа Сайрус (фото из открытых источников)

Платье младшей сестры Майли Сайрус, пожалуй, стало самым обсуждаемым на мероприятии. Девушка пришла в эпатажном белом наряде от французского бренда Schiaparelli Couture, сзади которого была огромная драпировка, создаваемая платью дополнительный фон. Именно эта накидка и стала поводом для шуток в социальных сетях.

Пользователи начали сравнивать наряд знаменитости с различными вещами, например, использованной салфеткой, постельным бельем, попкорном и даже туалетной бумагой.

Многие отметили, что певице просто очень трудно было вылезти из постели, поэтому она забрала ее с собой на церемонию "Грэмми".

Noah Cyrus dressed as my bed for the #GRAMMYs pic.twitter.com/euq2Ab7qBL